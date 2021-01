Nova patente da Sony indica sistema em que amigos podem dar dicas no PS5

A Sony registrou diversas patentes no ano passado a fim de proteger suas criações e funcionalidades no PS5. O último registro descoberto recentemente pelo portal Scrubwiki parece ser bastante interessante e consiste em um sistema de dicas e sugestões que os jogadores podem deixar dentro do jogo para a sua lista de amigos.

Originalmente, a patente foi registrada em 23 de setembro de 2020, mas só agora foi descoberta. Em suma, ela sugere que os jogadores poderão deixar tags com sugestões em forma de notas, fotos e até mesmo áudio em determinados pontos dentro dos jogos. Essas tags têm como objetivo ajudá-lo a descobrir como enfrentar um chefe ou resolver um puzzle complicado, por exemplo.

Exemplo de como a tag com a dica pode aparecer na tela do jogador (Fonte: Scrubwiki / Reprodução)

Claro, é fácil imaginar um cenário em que as pessoas usem essas tags para revelar spoilers desnecessários aos amigos, sendo que a própria Sony já havia registrado uma patente antispoilers anteriormente.

No entanto, o registro sugere que você pode não ser capaz de colocar essas tags onde bem entender. As tags precisam ser “contextualmente relevantes”, ressaltando que elas devem estar próximas a um puzzle específico ou na área geral de algo que justifique a dica.

Embora a patente possa indicar que a Sony está trabalhando na funcionalidade, é bom pontuar que nada foi divulgado de forma oficial até então. Em alguns casos, o registro de patente é necessário apenas para que a empresa possa proteger suas criações.