Nova The Boys? Animação para adultos já tem data para chegar no Prime Video · .

O Prime Video divulgou a data de estreia de Invincible, animação para adultos criada por Robert Kirkman (o mesmo dos quadrinhos de The Walking Dead). Comparada a The Boys, outro sucesso da plataforma, a série será lançada em 23 de março e apresentará um mundo onde super-heróis existem, mas não é tão perfeito quanto parece.

Na data de estreia, o serviço disponibilizará os primeiros três episódios de Invincible. De um total de oito, os cinco restantes entrarão no catálogo semanalmente, sempre às sextas. A season finale está marcada para 30 de abril. Curiosamente, a estratégia é a mesma utilizada pela plataforma com The Boys.

O responsável por dublar o protagonista é Steven Yeun, que interpretou o personagem Glenn em sete temporadas de The Walking Dead. Segundo o próprio ator, ele se tornou um fã dos quadrinhos que inspirou Invincible durante o seu tempo na série de zumbis.

Além que Yeun, que dubla o jovem Mark Grayson, o elenco de voz ainda conta com J. K. Simmons (vencedor do Oscar por Whiplash) Sandra Oh (de Grey’s Anatomy e Killing Eve), Mark Hamill (Star Wars), Zazie Beets (Deadpool), Zachary Quinto (Star Trek), Mahershala Ali (Luke Cage), Clancy Brown (Bob Esponja), Nicole Byer (Mandou Bem!), Jonathan Groff (Glee), Jon Hamm (Mad Men) e Ezra Miller (Flash).

Os quadrinhos de Invincible se tornaram um sucesso e foram publicado durante 15 anos. Kirkman assinou a série de HQ em parceria com Cory Walker e Ryan Ottley. Ela chegou ao fim em fevereiro de 2018.

A trama gira em torno do jovem de 17 anos Mark Grayson (Yeun), um garoto como qualquer outro de sua idade –exceto pelo detalhe de que seu pai é o super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Mas, conforme Mark desenvolve seus próprios poderes, ele descobre que o legado de seu pai pode não ser tão heroico quanto parece.

Assista abaixo a um clipe (sem legendas) de Invincible:

Confira também as datas de lançamento de cada episódio da primeira temporada: