Novas regras contra COVID-19 podem atrapalhar Lucas Veríssimo de ir agora para o Benfica; entenda

Jorge Jesus terá um novo reforço para o Benfica assim que acabar a final da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Santos, neste sábado (30), no Maracanã. Mas talvez não seja tão simples tê-lo rapidamente em Lisboa.

O zagueiro Lucas Veríssimo já tem contrato assinado com o Benfica, mas, por questões burocráticas, ainda não sabe direito quando e como poderá viajar do Brasil para Portugal. Isso por causa das novas regras do governo luso.

Em meio à pandemia de COVID-19, Portugal vetou qualquer voo com origem do Brasil até 14 de fevereiro. Alguns casos podem servir como exceção, mas a situação de Veríssimo não é considerada uma.

Assim, fica a dúvida de quando o defensor poderá embarcar para Portugal e dar sequência à carreira na Europa. Pelo contrato acertado entre os clubes, ficou combinada a liberação de Lucas Veríssimo logo após a Libertadores, mesmo se o Santos for campeão e tiver o Mundial de Clubes pela frente.

Segundo o jornal A Bola, uma alternativa seria Veríssimo deixar o Brasil e fazer uma ponte em outro país antes de chegar a Portugal. Mas a hipótese também não é garantida, já que os lusos querem diminuir radicalmente a movimentação das fronteiras.