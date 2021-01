Novata no The Voice, Ludmilla aponta ansiedade ao avaliar talento de veteranos · .

Um ano depois de estrear como apresentadora no SóTocaTop Verão, Ludmilla já engatou um novo projeto na Globo. A cantora será técnica do The Voice+, que começa a ser exibido em 17 de janeiro e conta apenas com candidatos maiores de 60 anos. A artista está ansiosa com a missão de ouvir e avaliar veteranos.

“Fiquei feliz e orgulhosa ao mesmo tempo [com o convite], porque é uma responsabilidade muito grande. Eu já estou bem ansiosa para ouvir esses talentos”, falou a estrela pop em entrevista divulgada pela Globo à imprensa nesta segunda-feira (4).

Ludmilla estará ao lado de Claudia Leitte, Daniel e Mumuzinho na equipe de jurados do The Voice+. Ela é a única dos quatro que nunca se sentou em uma cadeira do programa com o poder de definir quem deve sair e quem deve continuar no jogo. Mas a artista já tem um conselho para os candidatos.

“Para eles cantarem como se estivessem no chuveiro, na casa deles e que eles curtam muito essa experiência. Porque há o nervosismo, mas aquela oportunidade pode ser única, então eles precisam ser felizes a cada momento”, disse.

O The Voice+ será exibido aos domingos, antes do futebol, e terá a apresentação de André Marques. A Globo já começou a divulgar chamadas da atração. “Sonhos não envelhecem”, ressalta a mensagem dos comerciais.

“Aceitar fazer esse projeto nesse novo normal foi um desafio para a equipe, técnicos e os participantes. O resultado é um trabalho emocionante e gratificante. Ver essas vozes e histórias no palco foi uma lição de vida”, escreveu o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, em publicação no Instagram.

Veja uma chamada abaixo: