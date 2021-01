Novela das nove da Globo terá personagem com Síndrome de Down · .

A próxima novela das nove inédita da Globo, Um Lugar ao Sol, contará a história de uma jovem com Síndrome de Down. A personagem coadjuvante viverá um drama com seus pais, que têm visões diferentes sobre como deve ser a vida da garota. A atriz que interpretará o papel ainda não foi escolhida.

O nome da personagem será Mel, e ela vai ser a filha adolescente de Otávio Muller e Cláudia Mauro (os nomes dos personagens deles ainda não foram divulgados).

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a menina mora na casa do pai, que estimula sua independência. Já a mãe se preocupa mais e tenta manter a filha superprotegida, o que causa conflitos na família.

A última vez em que uma novela das nove teve uma personagem com Síndrome de Down foi em Páginas da Vida (2006). Na trama de Manoel Carlos, a protagonista Helena (Regina Duarte) adotou uma bebê com a síndrome que foi rejeitada pela avó (Lilia Cabral) logo após seu nascimento.

Um Lugar ao Sol já começou a ser gravada na Globo, mas em ritmo muito mais lento, devido à pandemia de Covid-19. Após atores testarem positivo para a doença, como Marieta Severo e Andrea Horta, os cuidados foram ainda mais reforçados.

A novela estreará após a exibição dos últimos capítulos de Amor de Mãe (que devem voltar ao ar em março). Na novela de Lícia Manzo, Cauã Reymond será o protagonista e interpretará dois irmãos gêmeos.