Novelão açucarado da Netflix desbanca The Crown como série mais vista; saiba qual · .

Depois de uma estreia arrebatadora nos Estados Unidos, batendo o recorde de produção mais vista em um serviço de streaming desde o início da medição de plataformas, The Crown perdeu o posto para um rival improvável. Virgin River, novelão açucarado baseado em uma obra escrita por Robyn Carr, é a nova líder da relação.

Os números foram divulgados pela Nielsen (o Ibope norte-americano) nesta segunda-feira (4). Segundo o levantamento atualizado, que analisou os dados de 30 de novembro a 6 dezembro, a série romântica e cheia de clichês da Netflix foi vista por 1,8 bilhões de minutos neste período.

A trama é estrelada por Alexandra Breckenridge (This Is Us, The Walking Dead) e conta a história de Melinda Monroe, uma enfermeira que se muda para Virgin River, uma pequena cidade da Califórnia. Lá ela descobre que, apesar de pacato, o lugar traz muito mais emoções do que aparenta.

Já o drama sobre a família real britânica, que introduziu suas versões da princesa Diana (1961-1997) e Margaret Thatcher (1925-2014) na quarta temporada, conquistou a segunda colocação, com 1,46 bilhões de minutos vistos.

O hit The Mandalorian, do Disney+, permaneceu como a única produção de fora da Netflix a ingressar na relação. Isso porque The Office, que agora é exclusivo do Peacock, ainda fazia parte do catálogo da companhia de Reed Hastings durante o período. A medição feita pela Nielsen é realizada semanalmente.

Séries como Grey’s Anatomy e Criminal Minds não são originais da Netflix, mas entram na relação por terem seus direitos de exibição no streaming adquiridos pela plataforma.

Confira a lista completa do top 10 do streaming nos Estados Unidos abaixo:

1) Virgin River (Netflix): 1,79 bilhões de minutos;

2) The Crown (Netflix): 1,46 bilhões;

3) The Office (Netflix): 1,31 bilhões;

4) The Mandalorian (Disney+): 994 milhões;

5) Selena: The Series (Netflix): 823 milhões;

6) Grey’s Anatomy (Netflix): 734 milhões;

7) Supernatural (Netflix): 694 mihlões;

8) Schitt’s Creek (Netflix): 645 milhões;

9) As Crônicas de Natal 2 (Netflix): 639 milhões;

10) Criminal Minds (Netflix): 628 milhões.