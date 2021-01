Novo CadÚnico do Governo Federal 100% digital; CONHEÇA a nova proposta

Com vários setores sem funcionar por causa da pandemia do novo coronavírus, programas do governo ficaram sem atendimento presencial, para evitar aglomerações e contágio decorrente disso.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que faz a inscrição de famílias de baixa renda no Cadastro Único (CadÚnico), foi um dos que fechou o atendimento presencial. O programa é responsável por dar acesso à assistência social para essas famílias de baixa renda.

Para que o serviço continue normalmente, foi sugerido pela senadora Elizane Gama, do Cidadania-MA, a implantação do Cadastro Único 100% digital. Dessa forma, a inscrição acontecerá de forma totalmente automatizada, segura e sem risco de fraudes.

Abril registrou cerca de 46 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. O número representa cerca de 1/4 da população brasileira, que são os considerados “invisíveis” aos olhos do governo. Desse número, vários têm irregularidades no CPF.

O Cadastro Único

Atualmente, há três formas de consultar a inscrição no Cadastro Único. Pelo aplicativo “Meu CadÚnico”, que está disponível para Android e iOS. Após a instalação, basta inserir nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado.

Também é possível consultar pelo site Meu CadÚnico, informando os mesmos dados. Por fim, é possível fazer a consulta pelo telefone 0800-707-2003. O número pode ser usado para dúvidas sobre outros programas do governo.