Novo diretor de futebol, Rodrigo Caetano é apresentado no Galo: “Espero não decepcionar”

A sexta-feira foi dia apresentação no Atlético-MG. Após a nova presidência anunciar a contratação de Rodrigo Caetano para o cargo de diretor de futebol, o executivo foi apresentado oficialmente: “Desafio muito grande suceder Alexandre Mattos”.

“É uma honra e, ao mesmo tempo, um grande desafio. O que me motivou a aceitar este convite foi justamente o fanatismo da nossa torcida, a infraestrutura do clube. Não só da Cidade do Galo, mas também a projeção da Arena que vem para abrigar nossa torcida fanática”, disse Caetano.

“Chego aqui com a expectativa de ser muito colaborativo, procurar ajudar principalmente na questão estruturante do clube e não ficar apenas limitado à montagem de elenco… Espero não decepcionar, nem a diretoria, comissão técnica, atletas e principalmente toda a torcida do Galo”.

O novo diretor também agradeceu a nova gestão pela oportunidade e falou sobre Alexandre Mattos, desligado na última semana.

“Queria fazer um agradecimento especial ao presidente Sérgio Coelho e todo órgão colegiado pelo convite que me foi feito, pela confiança no meu trabalho. Um agradecimento também muito especial ao meu amigo pessoal, colega e um dos grandes, se não o maior, dentre os executivos, que é o Alexandre Mattos. Também é um desafio muito grande suceder o Mattos”.