Novo episódio de WandaVision reposiciona as peças e explica ‘realidade’ de Wanda · .

Disponibilizado no Disney+ nesta sexta-feira (29), o quarto episódio de WandaVision colocou o pé no freio e reposicionou seus personagens no universo da série para começar a explicar o que, de fato, está acontecendo nesta nova realidade de Wanda/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany).

[Cuidado: spoilers do quarto episódio de WandaVision abaixo]

Com o título de Interrompemos Esse Programa, o quarto capítulo da trama de WandaVision “esquece” os integrantes dos Vingadores e mostra o ponto de vista de Geraldine (Teyonah Parris), a amiga que Wanda expulsou de seu mundo no episódio anterior por ter citado Pietro (Aaron Taylor-Johnson) e Ultron (James Spader).

Com a história centrada na jornada da personagem, descobrimos que Geraldine é, na verdade, Monica Rambeau, agente da E.S.P.A.D.A. (S.W.O.R.D, no original), uma agência irmã da SHIELD que trabalha contra terrorismo e ameaças especiais.

Monica foi uma das vítimas do estalo de Thanos (Josh Brolin) em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e que voltou após a derrota do vilão em Ultimato (2019). Assim como outras pessoas, a agente retorna para o mesmo lugar de onde desapareceu. No caso, o quarto de hospital onde cuidava de sua mãe, Maria Rambeau, que tratava um câncer.

Apesar de Teyonah Parris ser um rosto novo no Universo Marvel, sua personagem já havia sido apresentada em outro filme. Monica foi vivida pela jovem Akira Akbar em Capitã Marvel (2019), longa que se passa durante os anos 1990 e mostrou a agora agente da E.S.P.A.D.A. em sua versão pré-adolescente.

REPRODUÇÃO/DISNEY+

Teyonah Parris é Monica Rambeau

Depois de se situar no mundo atual (no MCU, cinco anos se passaram entre o estalo de Thanos e o retorno dos desaparecidos), Monica retorna ao trabalho na agência e logo é encarregada de investigar eventos misteriosos na pequena cidade de Westview –local onde Wanda e Visão construíram sua família. Neste momento, a série revela que está três semanas à frente na linha do tempo após os eventos de Ultimato.

Uma vez lá, ela conhece o agente do FBI Jimmy Woo (Randall Park, apresentado em Homem-Formiga e a Vespa), que explica ter alguma coisa errada com o local e as pessoas que supostamente morariam na cidade. A conversa dura pouco porque, durante a investigação, Monica é sugada para dentro da bolha que protege a realidade criada por Wanda.

O sumiço da agente Rambeau desencadeia a movimentação de várias unidades de defesa dos Estados Unidos para entender o que está acontecendo. Para ajudar na missão, eles recrutam outra personagem apresentada anteriormente no MCU: Darcy Lewis (Kat Dennings), a engraçada assistente de Jane Foster (Natalie Portman) nos dois primeiros filmes do Thor.

Mais experiente, a jovem é a responsável por descobrir que Wanda é quem está por trás desta bolha com uma realidade que copia sitcoms dos anos 1950 e 1960 e usa os inocentes cidadãos de Westview para povoar sua vida com Visão.

REPRODUÇÃO/DISNEY+

Darcy Lewis e Jimmy Woo estão de volta

Inútil, mas nem tanto

Para alguns fãs, Interrompemos Este Programa pode parecer avançar pouco na trama de WandaVision –o famoso episódio filler, que pouco acrescenta à narrativa. Porém, é interessante ver o outro lado dos personagens que fazem parte da série e seus respectivos papéis no futuro do MCU.

A história de WandaVision pouco andou, mas tornou-se mais completa e deu pequenas pistas do que os fãs podem aguardar para os próximos episódios, como a real identidade de Agnes (Kathryn Hahn) –a única cidadã de Westview sem descrição encontrada pelo FBI.

O quarto episódio ainda revelou o que está acontecendo com Visão. Logo após expulsar Geraldine de sua realidade, Wanda reencontra o amado e o vê exatamente como ele estava na última vez em que apareceu no mundo real: cinza, sem vida e com a testa “quebrada”, resultado do seu encontro com Thanos.

Ainda é cedo para entender completamente o que está acontecendo com Wanda e quais são os motivos (e os meios) que a colocaram nesta nova realidade. Tratando-se de uma série do Universo Marvel, as respostas provavelmente chegarão mastigadas nos próximos episódios.

Veja abaixo um trailer com cenas dos próximos episódios de WandaVision: