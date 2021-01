Novo Google Nest Hub pode ganhar ‘gestos aéreos’ ao estilo Pixel 4

Dois anos após o lançamento, o smart display Nest Hub deve ganhar uma nova versão. Recentemente, um novo dispositivo interativo da Google foi aprovado pelo Federal Communications Commission (FCC), órgão regulador de telecomunicações nos EUA.

Segundo o documento, o gadget batizado de A4R-GUIK2 possui uma tela e conexões Bluetooth e Wi-Fi. Além disso, ele traz suporte ao Zigbee – protocolo de comunicação sem fio para dispositivos domésticos inteligentes.

O primeiro modelo do Nest Hub foi lançado em 2018.Fonte: Google/Divulgação

Como destaca o site norte-americano 9to5Google, a Google usa o termo “dispositivo interativo” para classificar smart speakers e smart displays. Anteriormente, ele foi usado ao registrar o Nest Hub original e o Nest Hub Max no órgão regulador.

Outra informação do documento do FCC revela que o aparelho atuará na faixa de frequência de 58-63,5 GHz – a mesma do smartphone Pixel 4. Com isso, especula-se que o gadget utilize a tecnologia Motion Sense.

Dessa forma, o usuário poderá usar gestos para controlar o dispositivo. Algo parecido com a principal funcionalidade do Nest Thermostat, que liga ou desliga o termostato da residência ao identificar a presença de pessoas no ambiente.

Originalmente, o Nest Hub tinha o nome de Home Hub.Fonte: 9to5Google/Reprodução

Sobre o Nest Hub

O aparelho doméstico inteligente mais antigo da Google, o Nest Hub foi lançado em outubro de 2018. Inicialmente, ele chegou ao mercado com o nome Home Hub, mas foi rebatizado para integrar a linha de produtos para casas inteligentes.

Nos anos seguintes, a companhia de tecnologia lançou outros dispositivos com novos recursos e funcionalidades. O Nest Hub Max, por exemplo, trouxe uma tela maior e permitiu controlar o dispositivo através de gestos para a câmera frontal.

Assim, devido aos avanços tecnológicos feitos pela Google, fica claro que o Nest Hub necessita de uma atualização. Então, o registro no FCC indica que isso deve ocorrer muito em breve.