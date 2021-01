Novo raio: Santos tem atleta mais jovem a assinar com a Nike

Na Vila Belmiro os raios não param. E a mais nova promessa do Santos tem, além de muito futebol, sangue de jogador correndo nas veias.

Kauan Basile, de 8 anos, assinou essa semana contrato com a Nike por três anos, com prorrogação automática por mais duas temporadas. Trata-se do jogador brasileiro mais jovem a assinar vínculo com a marca esportiva norte-americana.

Atleta de futsal do Sub-9, Basile é filho de Andrezinho, ex-jogador do Corinthians. Além disso, o jovem talento é ainda bisneto de Nena, ex-zagueiro que foi vice-campeão do mundo com a Seleção Brasileira na Copa de 1950. Ele chegou ao Peixe com seis anos após seu irmão Lucas Yan, que é atleta do Sub-15 do Santos, trocar o São Paulo pelo Alvinegro Praiano.

– Ele começou a chamar a atenção atuando em jogos com os amigos e quando o Lucas Yan veio para o Santos já contratado, eu pedi um teste para o Kauan, que tinha seis anos. O treinador após o treino me chamou e disse que na época aquela categoria não tinha no clube, mas que colocaria ele com os mais velhos, pois viu algo diferente nele – disse Andrezinho, que na sequência, comentou sobre as características do garoto:

– O pai é sempre suspeito para falar do filho, mas o Kauan tem todos os atributos de um jogador excepcional. Ele marca muito, ele tem vontade grande de recuperar a bola, coisa que eu não tinha na minha época de jogador. Eu queria a bola no pé, e ele não. Ele é um jogador com uma vontade absurda de ganhar. E ele tem muita qualidade técnica. Além de brigador, o Kauan chuta forte, batendo bem na bola. Mas claro que estou falando de uma criança e ainda tem muito a desenvolver, como aprimorar a perna direita – falou o ex-jogador.

E foi com dribles, gols e títulos que Kauan conquistou não só o Santos, como a Nike. Com oito anos, o garoto ganhou além de torneios com o Peixe, competições com outros clubes regionais da Baixada. O menino joga bola praticamente todos os dias. Treina futsal no Santos, com quem já tem contrato, e no Brasil FC, além de jogar futebol de campo no Portuários. Na quadra ele joga de ala, já no gramado atua como meia-atacante.

Feliz no Peixe e com o contrato recém-assinado com a Nike, Kauan comentou sobre seu futuro no futebol:

– Eu estou muito feliz com essa oportunidade de jogar no Santos e também com o meu contrato. Jogar futebol é o que eu gosto de fazer – disse Kauan.

O Santos tem história de atletas patrocinados desde muito novos. Neymar assinou pela primeira vez com a Nike com 13 anos, muito antes de subir ao time profissional do Peixe. Pedro Padula, Rodrygo e Arthur Lima fecharam com Puma, Nike e Adidas, respectivamente, quando tinham 11 anos. O garoto David Carmo era até parecer Kauan o mais precoce de todos. Tinha 9 quando fechou com a Puma.