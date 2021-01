Novorizontino vence Fast Clube fora de casa e se aproxima da semifinal da Série D

O Novorizontino conquistou um importante resultado neste domingo para seguir na briga pelo título da Série D. Jogando fora de casa, pela ida das quartas de final, a equipe derrotou o Fast Clube por 1 a 0 e agora precisa apenas de um empate em seus domínios para se classificar para as semifinais da competição.

O gol da vitória saiu aos 13 do primeiro tempo. Após a zaga do Fast afastar uma cobrança de escanteio na área, Pereira cruzou nos pés de Guilherme, que bateu com categoria e deixou os visitantes na frente.

Na segunda etapa, o Novorizontino administrou a vantagem e criou mais algumas oportunidades, mas o resultado não foi mais alterado e a equipe saiu de campo com o triunfo pelo placar mínimo.

Também pelas quartas da Série D neste domingo, Marcílio Dias e Altos ficaram no empate em 1 a 1.