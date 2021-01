Novos monitores da Acer possuem suporte para 4K a 144 Hz

Nesta quinta-feira (7), a Acer anuncia um conjunto de novos monitores voltados para o melhor desempenho gamer. O trio de dispositivos possui especificações dedicadas para diferentes nichos de jogadores e, dessa vez, o destaque fica para o modelo Nitro XV282K KV, desenvolvido com foco na nova geração de consoles.

O que destaca o Nitro XV282K KV, de 28″, entre seus ‘irmãos’ é a presença da entrada HDMI 2.1, que permite a reprodução de mídias em uma resolução de 4K UHD a 144 Hz. A adição é perfeita para a mais recente geração de consoles, que possuem compatibilidade com a tecnologia — embora tenham uma taxa de atualização limitada à 120 Hz. Completo, ele também abriga outros recursos como DisplayHDR400, tecnologia Agile Splendor da Acer e FreeSync Premium, apenas no PC.

Monitor Nitro XV282K KV, da Acer, é o primeiro da marca com HDMI 2.1. (Fonte: Acer via The Verge / Reprodução)Fonte: Acer via The Verge

Curiosamente, a Acer deixou a entrada HDMI 2.1 de fora dos modelos mais ‘completos’ da linha, voltados para os entusiastas. Assim, o ‘irmão do meio’ Predator XB273U NX, de 32″, possui resolução de 1440p QHD e taxa de atualização de até 275 Hz, a recente tecnologia da Nvidia Reflect Latency Analyzer, suporte para G-Sync e 95% de cobertura de cor no espectro P3.

O modelo mais completo — e custoso — possui 32″ e é chamado de Predator XB323QK NV, capaz de atingir 4K a 144 Hz e possui todas as tecnologias presentes em seus ‘irmãos mais novos’. Além da resolução, a diferença aqui fica para a acurácia de cor, com ‘apenas’ 90% de cobertura do espectro P3. Ambos os modelos da linha Predator possuem a tecnologia VisionCare 4, proprietária da Acer, que auxilia no conforto visual do usuário.

Os modelos chegam ao mercado norte-americano com preços sugeridos em U$ 900 para o modelo Nitro e até U$ 1200 para os modelos Predator (cerca de R$ 4900 e R$ 6500, respectivamente, em conversão direta). Os novos monitores da Acer ainda não possuem previsão de chegada no Brasil.