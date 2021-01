números comprovam por que Gabriel Menino é peça fundamental no time de Abel Ferreira

Uma das principais mudanças no Palmeiras na temporada 2020 foi o aproveitamento de jogadores criados em suas categorias de base. De dois atletas em 2019, o número passou a ser 11 no ano seguinte. E um jovem se destacou entre esses: Gabriel Menino.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Titular em boa parte da campanha, Menino entrou em campo em 51 partidas, o quarto jogador que mais atuou dentro do elenco alviverde. E, com o técnico Abel Ferreira, sua importância na criação de jogadas cresceu exponencialmente, de acordo com dados levantados pelo Data ESPN.

O garoto é o jogador que mais recebe passes por jogo (39,7) e o segundo que mais os completa (35,3). No campo de ataque, ele lidera o quesito, com 23,2 lances para seus colegas de time no setor.

A joia, que já recebeu chances com Tite na seleção brasileira em duas convocações, é líder, também, no número de passes dados para o último terço do campo, ao lado do goleiro Wéverton, com 51 completos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Quando se olha para o número de chances criadas, Menino também é um dos jogadores que mais as cria, sendo o quinto melhor do elenco, em média, com 1,3 por partida. O líder Lucas Lima, para se ter uma comparação, cria 1,7.

O camisa 25 também consegue ajudar a criar gols. O jogador é o segundo com mais assistências do time palmeirense, com sete passes para gols ao longo da temporada.

Campeão brasileiro com o time sub-20, Menino busca, agora, a Glória Eterna da Libertadores, além, também, do título da Copa do Brasil, onde o time é finalista ao lado do Grêmio.