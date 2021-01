Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Marcelinho Carioca não ficou quieto ao ver o seu time tomando de 4 a 0 do Palmeiras, nesta segunda-feira, no Allianz Parque.

O ex-jogador foi às redes sociais demonstrar a sua revolta com o resultado.

“Ó, deixa eu falar uma parada aqui…revoltado, pô! Tá de brincadeira. Nunca perdi de 4 pra esses caras. Não pode, o Corinthians não pode perder de 4 pra eles! Não pode, p***! Não tem jeito!”, diz o “Pé de Anjo”, em um vídeo postado no Instagram.

Na verdade, Marcelinho já esteve em campo em um 4 a 1 para o Palmeiras, no Morumbi, no Brasileirão de 1999.

Marcelinho é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, tendo marcado 206 gols em 433 partidas disputadas.

Ele foi figura essencial nos títulos da Copa do Brasil (95), Bi-Brasileiro (98 e 99) e Mundial (2000) pelo clube paulista.