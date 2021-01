Bruna (Fernanda Vasconcellos) vai arrancar a máscara de boazinha e mostrará sua verdadeira face para Camila (Agatha Moreira) em Haja Coração. A advogada se revoltará ao saber que o ex-namorado contou sobre o relacionamento deles para a fotógrafa. Ela invadirá o apartamento da rival para ameaçá-la. “O Giovanni [Jayme Matarazzo] é meu”, berrará a defensora do Grand Bazzar na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo sábado (23), a prima de Fedora (Tatá Werneck) será surpreendida pela visita da malvada. “Eu já sei de tudo. Tava me fazendo de palhaça”, dirá a jovem, que entrará na casa da desmemoriada sem ser convidada.

“Você já sabia de mim e do Giovanni, você tá com ele. E ainda teve a cara de pau de me pedir ajuda”, disparará a personagem de Fernanda Vasconcellos. “Cara de pau, eu? E você que esse tempo todo fingiu que era minha amiga? Mentiu pra mim. Você nunca foi minha amiga e nunca vai ser”, rebaterá a filha de Lucrécia (Claudia Jimenez)

Bruna, então, vai encontrar os documentos do rapaz no apartamento. “Você tá estudando mesmo o processo do Giovanni, anotando os detalhes. Pra que isso?”, questionará ela. A funcionária da Peripécia dirá que o assunto não é da conta da rival. “É sim. Tudo que diz respeito ao Giovanni é da minha conta. O Giovanni é meu”, gritará a recalcada.

Camila vai ameaçar chamar a polícia, e a advogada vai se oferecer para responder as dúvidas da ex-malvada: “O que você quer saber? Eu sei esse processo de cor e salteado. Eu assessorei a promotoria, você sabe disso. O Giovanni deve ter te contado que eu ajudei o advogado dele também. Pergunta pra mim”.

“Eu só não entendo o que você quer com isso. A fotógrafa renomada quer provar a inocência do Giovanni?”, debochará a ex-cunhada de Shirlei (Sabrina Petraglia. A herdeira de Agilson (Marcelo Médici) pegará a intrusa pelo braço para arrastá-la para fora.

Desabafo e ameaça

“Me solta. Vai me agredir agora? Você é muito mimadinha mesmo. Você quer saber do processo do Giovanni? Eu vou te contar tudo o que você não sabe. Eu só quero ver se você aguenta a verdade”, disparará a advogada.

Na sequência, Bruna afirmará que a riquinha não sabe o que é amar. Ela narrará todos os perrengues que passou quando o amado estava na prisão, como acordar às 2h no domingo para ir visitá-lo e passar por uma revista vexatória.

“Você sabe o que é isso? Sabe o que é agachar nua na frente de duas desconhecidas?”, indagará, chorando de raiva. “Deve ser horrível mesmo”, concordará a fotógrafa.

“É humilhante, mas se você faz por amor incondicional não importa. E eu fiz isso durante dois anos. Todo domingo eu tava lá pontualmente na fila da madrugada. Quando o Giovanni me via, ele chorava. Você não faz ideia de como ele vivia ali dentro. Eu era tudo pra ele, tudo que ele tinha. Toda semana eu tava lá, porque eu fazia o meu homem feliz”, cuspirá a defensora.

“Eu entendo, deve ter sido muito difícil. Mas você tem que entender…”, tentará falar a personagem de Agatha Moreira. “Não é nada difícil. Você não ama o Giovanni como eu amo. Você nunca ia fazer o que eu fiz”, acusará a ciumenta.

Camila assegurará que enfrentaria as mesmas situações pelo programador. “Você não faria nada. Olha pra você! Você ia correr no primeiro segundo. Também não precisa mais, eu tirei o Giovanni da cadeia antes. Se ele tá em condicional, se ele te conheceu, foi graças a mim. Você não tem ideia do que o meu amor é capaz. Se você acha que eu vou deixar ele de mão beijada pra você, eu não vou. E depois não fala que eu não te avisei”, encerrará Bruna.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.