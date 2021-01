O Mundo Sombrio de Sabrina: entenda o final da parte 4 da série (CRÍTICA)

A expectativa para a 4° temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina (The Chilling Adventures of Sabrina) estava bastante alta! Afinal, a personagem central da série é uma das queridinhas do público desde os anos 90 e o revival da Netflix trouxe aspectos diferentes para a família de Greendale.

Porém, infelizmente, parece que a parte 4 deixou a desejar em muitos sentidos e construiu uma narrativa, no mínimo, confusa. Confira nosso review completo a seguir!

AVISO: SPOILERS À FRENTE!

Crítica da parte 4 de O Mundo Sombrio de Sabrina

A narrativa da temporada começa interessante. Sabrina se dividiu em duas personalidades: Sabrina Spellman, que continua no mundo mortal, e Sabrina Morningstar (ou Estrela da Manhã), a Rainha do Inferno. O encontro entre as duas parece promissor quando, logo no começo, sua versão mortal precisa ir até o Inferno para pedir a ajuda de sua versão filha de Lúcifer. Mas, na verdade, as conversas entre as duas Sabrinas são apenas um reflexo do teor confuso do resto da temporada.

Nesta parte final da série, Greendale precisa lidar com as Oito Entidades que trazem diferentes pragas e perigos para o planeta. Elas são apresentadas a cada novo episódio, formando um arco completo até chegar na mais perigosa de todas. No meio de tudo isso, Ambrose deixa de ser um dos personagens mais interessantes da série para virar um mero narrador. Agora, ele parece apenas servir como uma espécie de professor que explica sobre os perigos, mas sem nunca participar da ação.

Aliás, o mesmo aspecto de desinteresse parece tomar conta de Sabrina também. Sua versão mortal parece ter regredido em todos os aprendizados das últimas temporadas. Afinal, ela comete erros de principiante que estragam o arco de crescimento da personagem.

Da mesma forma, um dos aspectos mais esperados pelos fãs foi o retorno das tias de Sabrina e do Salém original da série dos anos 90. Infelizmente, ver o gato falante não foi tão emocionante quanto esperávamos. De certa forma, é como se os produtores tivessem se preocupado mais em “jogar” referências da versão original de O Mundo Sombrio de Sabrina do que encaixá-las de forma coesa nos episódios.

Por último, temos ainda o final da série, que foi o contrário do esperado. Mas não há como negar que ele, talvez, tenha sido o fato mais interessante da temporada. Afinal, Sabrina sempre esteve disposta a arriscar sua própria vida para salvar sua família e amigos. Logo, o desfecho não poderia ser diferente. Para salvar Greendale, ela precisa abrir a famosa caixa de Pandora em um espaço cósmico conhecido como O Vazio.

Embora saiba que não conseguirá voltar de lá, Sabrina decide que seu sacrifício é necessário para salvar a todos. Logo, ela se teletransporta e consegue sugar O Vazio para a caixa, impedindo que ele domine Greendale.

Embora os fãs preferissem que Sabrina continuasse viva depois de todas as batalhas contra as Entidades, sua morte foi uma forma inusitada, mas real, de terminar a série da Netflix.

Além disso, a perda da personagem principal remete a uma das principais lições do seriado: não podemos fugir do nosso destino. Então, a bruxinha não conseguiria viver sua vida normal como desejado, já que isso significaria o sacrifício da cidade que tanto amou.

De forma geral, Chilling Adventures of Sabrina ainda foi uma das melhores séries da plataforma de streaming, mesmo que sua parte final possa ter desapontado um pouco.

