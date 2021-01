O que acontecerá com o troféu quando acabar o espaço para as plaquinhas dos campeões?

Neste sábado, Palmeiras e Santos se enfrentam pela grande final da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

Ao final da partida, mais uma plaquinha de campeão será colocada no mítico troféu, que guarda mementos de todos os vencedores do torneio desde 1960. Cada placa tem o escudo e o nome completo do time que alcançou a Glória Eterna.

No entanto, o espaço para colocar as chapas de metal estão acabando, como pode ser visto nas últimas fotos da taça que foram divulgadas.

No momento, só restam quatro espaços – e, após a final deste sábado, só ficarão três depois que Palmeiras ou Santos tiverem seus escudos grudados à base de madeira da Copa.

Fica, então, a dúvida: o que acontecerá quando se esgotar a área livre para novas plaquinhas?

O troféu da Libertadores no Maracanã, palco da final Palmeiras x Santos Divulgação/Conmebol

Para saber a resposta, a ESPN conversou com membros da Conmebol no Rio de Janeiro e apurou as possibilidades estudadas.

De acordo com as fontes ouvidas, o lendário troféu, que é ainda o original (com alguns pequenos reparos) não deve ser substituído por um novo, seja ele uma réplica do atual (só que sem as placas) ou uma versão modernizada.

O que deve ocorrer, segundo soube a reportagem, é e retirada das placas atuais, com a confecção de novas chapas, menores e mais enxutas, na sequência.



Quando estiverem prontas, elas serão reaplicadas à taça, mas, por serem menos espaçosas, deixarão área livre para que outras sejam adicionadas nos próximos anos.

É importante ressaltar, porém, que ainda não há uma decisão oficial tomada sobre o tema, e tudo ainda é objeto de análise por parte da Conmebol.

Os finalistas da edição deste ano, aliás, possuem plaquinhas na Copa.





O Santos conta com três, referentes às edições de 1962, 1963 e 2011.

O Verdão, por sua vez, tem uma, já que foi campeão em 1999.

O clube com mais chapas é o argentino Independiente, que venceu todas as sete edições que foi finalista.