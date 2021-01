o que aconteceu no alvinegro desde os 2 a 0 na Neo Quimica Arena no 1º turno

Totalmente diferente. É assim que o Corinthians chega nesta segunda-feira (18) para reencontrar o Palmeiras no Dérbi, que acontecerá no Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília), em partida adiada pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No encontro do primeiro turno, o Verdão levou a melhor dentro da Neo Quimica Arena por 2 a 0, e agravou uma crise já instaurada no rival. O cenário no Timão, agora, é outro.

Embalado por uma sequência de quatro vitórias seguidas e uma invencibilidade que já chega a sete jogos, a equipe de Vagner Mancini vive ambiente oposto àquele que fez Tiago Nunes sucumbir após os gols sofridos por Luiz Adriano e Gabriel Verón. E isso passa, principalmente, pela solidificação do modelo de jogo do atual treinador.

Os rivais se encontraram em 10 de setembro, pouco mais de um mês após a equipe comandada à época por Vanderlei Luxemburgo levar a melhor nos pênaltis e faturar o título do Campeonato Paulista dentro do Allianz Parque.

O revés para o Verdão no estadual causou reflexos no trabalho de Tiago Nunes, que já encarava a oscilação no Brasileirão.

A pressão pela derrota para o Palmeiras aumentou, e o treinador acabou demitido.

Com a saída de Tiago Nunes, o Corinthians ainda teve Dyego Coelho com interino à frente da equipe. A ‘solução caseira’, no entanto, não resolveu.

Nas sete partidas sob o comando do ex-jogador, a equipe acumulou três derrotas, três empates e apenas uma vitória, e sua saída foi confirmada após o revés por 2 a 1 para o Ceará.

Destaque com o Atlético-GO no Brasileirão, Mancini assumiu ao Corinthians na zona de rebaixamento, e com o discurso claro: prioridade em livrar o time da queda. Desde que o treinador chegou, contou com alguns fatores para conseguir ‘arrumar a casa’ e subir na tabela de classificação.

Entre os trunfos do treinador para consolidar seu estilo de jogo na equipe, o tempo para treinar foi crucial. Eliminado na Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil (para o América-MG, já sob o comando de Mancini), o time jogou menos do que seus rivais na reta final de 2020, e teve semanas livres de treinamento enquanto outras equipes encaravam partidas mata-mata em outras competições.

Além disso, os reforços recebidos por Vagner Mancini também surtiram efeito direto no desempenho da equipe. Em relação à equipe que perdeu para o Palmeiras dentro de casa, o atual elenco conta com nomes que chegaram já na condição de titulares: Cazares, Jemerson e Fábio Santos. O venezuelano o Otero, uma das contratações da equipe, já esteve em campo no Dérbi em Itaquera.

Mancini assumiu o Corinthians na 17ª colocação, com 15 pontos conquistados em 15 jogos disputados. A equipe agora ocupa a 9ª posição, com 42 pontos em 28 rodadas, duas a menos do que o São Paulo, líder do Brasileirão, e que já não tem duelos adiados.

O treinador já comandou a equipe em 13 partidas do BR20, com oito vitorias, três empates e duas derrotas, com 17 gols marcados e dez sofridos.