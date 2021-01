Não é novidade alguma que a alimentação faz a maior diferença no nosso dia a dia não é? E no dia da tão esperada prova, vestiubular ou concurso não é diferente! Afinal, ninguém quer passar mal, ou se sentir indisposto no meio de uma avaliação importante e decisiva, mas como deve ser a alimentação no dia da prova?

Muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que comer no dia da prova de forma que a alimentação ajude e não atrapalhe no desempenho, confira abaixo o que comer antes, durante e depois no dia da tão esperada e temida prova.

O que comer no dia da prova?

A regra número um da alimentação no dia da prova é que deve ser equilibrada e sem exageros. Ela também deve te dar uma energia extra para que você consiga fazer todo o teste sem perder o foco.

Antes da prova

A ?alimentação no dia da prova tem que começar com um bom café da manhã. O ponto positivo do café da manhã é a variedade de coisas que você pode comer. Frutas, leite semi-desnatado ou desnatado, iogurte com baixo teor de gordura, cereais, pães integrais, queijo branco e geleia são algumas das opções de alimentos leves que podem compor esta refeição e te manter disposto(a).

Na hora do almoço é importante comer alimentos de ingestão lenta, pois eles dão maior sensação de saciedade e não vão te deixar cansado(a) no meio da prova. A regra de uma refeição leve e equilibrada vale aqui também, então, deixe o churrasco ou o hamburguer para outro dia.

Durante a prova

A grande dica aqui é preparar lanches que vão não apenas te saciar, mas também dar uma dose extra de energia e servir como uma pequena pausa para descansar a cabeça.

Frutas, sanduíches, chocolate amargo e sucos naturais são uma ótima pedida! Caso você esteja sem tempo para preparar os lanches, barrinhas de cerais são uma boa opção.

Depois da prova

Se engana quem pensa que depois da prova é hora para se descuidar e exagerar, agora que a parte mais importante já passou, continue comendo de forma leve e aposte em algum alimento ou bebida que relaxe e acalme, como um chá de camomila, por exemplo.

Evite alimentos ou bebidas energéticas que impeça você de relaxar e evite também refeições muito pesadas para que você consiga descansar depois sem maiores problemas.

Dicas de alimentação no dia da prova