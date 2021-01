O que comer para melhorar?

Existem ótimos alimentos para prisão de ventre que têm por objetivo melhorar o trânsito intestinal e promover uma diminuição na sensação de inchaço na barriga.

E o melhor de tudo é que estes alimentos são baratos, fáceis de preparar/consumir e ainda são super saborosos.

Quer conhecer cada um deles? Então acompanhe o nosso texto de hoje.

Veja quais são os alimentos para prisão de ventre

Abaixo listamos os alimentos para prisão de ventre que você pode consumir a partir de hoje:

1- Aveia

A aveia é um ingrediente super versátil e saboroso. Você pode encontrá-la em versões média e em farinha, por exemplo, o que abre um leque de possibilidades para você pôr a mão na massa e fazer preparos incríveis.

As fibras insolúveis da aveia é que são responsáveis pela melhora no trânsito intestinal, garantindo um funcionamento mais equilibrado do seu intestino.

2- Frutas com casca

É na casca das frutas que encontramos a maior parte das fibras insolúveis das mesmas. Por conta disso, consumir a maçã com casca, uva e demais frutas que propiciem este tipo de consumo, é uma maneira eficiente de diminuir a constipação intestinal.

3- Todos os tipos de feijão

Não importa qual é o seu tipo de feijão favorito, saiba que todos eles têm um papel fundamental na saúde do seu intestino e você pode consumi-los para ter uma dieta mais balanceada e saudável.

Entretanto, cuidado com os excessos! Quem nunca se sentiu um pouquinho inchado depois de comer feijão, não é mesmo?

Por isso o consumo deve ser equilibrado, a fim de evitar efeitos colaterais que tornem tudo ainda mais desconfortável.

4- Sementes

As sementes são nossas aliadas no mantimento da saúde física de uma maneira sem igual. É com elas que conseguimos melhorar a saúde do nosso intestino, além de nutrir o nosso corpo de diferentes maneiras.

E o melhor de tudo é que é super fácil incluir as sementes no seu dia a dia! Pois basta você acrescentá-las em saladas, sucos, no arroz, ou em farofas e você já terá um “prato cheio”.

Alguns exemplos de sementes que podem ser usadas: linhaça, chia e gergelim.

O que evitar para não ter prisão de ventre?

É sempre importante pensarmos não só nos alimentos para prisão de ventre, como também naqueles que podem estar causando o problema.

De maneira geral (quando a constipação não está associada à uma doença de fato), a prisão de ventre pode estar dando sinais sobre a sua rotina alimentar.

Isso porque consumir açúcar em excesso, ou alimentos processados demais e industrializados, podem provocar uma diminuição no funcionamento saudável do seu intestino.

Além disso, a falta de prática de exercícios também é responsável por causar este tipo de problema. Por conta destes fatores, tente sempre manter uma rotina de consumo de bons alimentos associadas com uma vida ativa e hábitos saudáveis.

E assim, se o problema da prisão de ventre ainda persistir, a busca por auxílio médico deverá acontecer, combinado? 😉

