Você sabe o que é bom para calos nos dedos dos pés? Em nosso artigo, vamos lhe dar dicas para acabar com este problema da melhor maneira possível.

Pois sabemos que usar um calçado com um calo nos pés é extremamente desconfortável, e pode ainda atrapalhar as mais simples tarefas do dia-a-dia.

Por isso, fizemos este guia com dicas super simples para você pôr em prática hoje mesmo. Acompanhe.

O que é bom para calos nos dedos dos pés?

Veja o que é bom para calos nos dedos dos pés e comece a tratar o problema mesmo sem grandes recursos:

1- Mergulhe os pés em uma água morna com bicarbonato

O bicarbonato de sódio é um conhecido bactericida capaz de higienizar pequenos ferimentos e manter a pele mais protegida de agentes nocivos. Além disso, a mistura com a água é capaz de promover uma preparação muito relaxante, que alivia a sensação de dor causada pelo calo.

Para isso, amorne um pouco de água e despeje dentro de uma bacia. Em seguida, coloque uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e mergulhe o pé. Deixe os pés de molho por alguns minutos e aproveite a imersão relaxante.

2- Lixe suavemente com a pedra-pomes

A pedra-pomes é ideal para você lixar o calo suavemente. Ou seja, você não precisa lixar com força para “remover” o calo. Mas sim, apenas para deixá-lo menos grosso e endurecido. Isso ajudará a amaciar a região, diminuindo o incômodo.

Vale lembrar que não é recomendado que você utilize objetos pontiagudos, e tampouco “estoure” o calo. Essa abertura apenas drenará a água e deixará a pele ainda mais sensível, exposta à bactérias, por exemplo.

3- Hidrate bem os seus pés

A hidratação também é importante, pois ela auxilia no tratamento de qualquer desequilíbrio do tecido cutâneo. Por isso, aplique um bom hidratante, especialmente depois de lixar o calo.

Vale lembrar que este tipo de aplicação não pode acontecer se a pele estiver muito exposta, pois poderia machucá-la e contaminá-la, ok?

4- Aplique vinagre de maçã

O vinagre de maçã também pode ser um bom aliado neste tratamento. Você pode utilizar uma bacia com vinagre de maça para imergir os pés.

A acidez acelera o processo de cicatrização, além de que este tipo de cuidado com os calos dos pés é capaz de promover relaxamento e bem-estar. Logo, a sensação de dor diminui e você sente um maior conforto.

Para melhores resultados, lixe o calo e aplique o hidratante logo depois.

5- O que é bom para calos nos dedos dos pés? Chá de camomila

O poderoso chá de camomila é capaz de acalmar a pele e acelerar o processo de recuperação e cicatrização. Para isso, basta você preparar um litro de infusão, com mais ou menos 4 sachês de chá de camomila.

Abafe por 30 minutos e depois despeje o chá em uma bacia onde você poderá mergulhar os pés. Aproveite o momento para relaxar e descansar, e deixe com que as propriedades da infusão ajam sobre o calo nos pés, amaciando e auxiliando na recuperação.

Lembre-se que todos estes cuidados devem ser feitos caso o calo não estoure e/ou esteja aberto/ferido. Caso você note uma ardência na região, proteja com um band-aid e aguarde a cicatrização sem tocar o local.