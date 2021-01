O que é exercício de RPG? Para que serve?

Muita gente pergunta o que é exercício de RPG, ou Reeducação Postural Global, e para que serve essa prática.

Entender as indicações deste exercício é importante para compreender se trata-se de uma opção adequada para você, ou não. E é exatamente estas dúvidas que responderemos em nosso conteúdo de hoje.

Acompanhe para saber mais!

O que é o exercício de RPG?

O exercício de RPG nada mais é do que um tratamento que visa, através de movimentos coordenados, corrigir lesões, diminuir ou extinguir dores e melhorar a postura da pessoa.

O exercício segue movimentos que consideram diferentes grupos musculares, expandindo a capacidade dos mesmos.

Para que serve o exercício de RPG?

A RPG funciona como tratamento de diversas patologias, sendo uma prática da fisioterapia. Primeiramente, o profissional avalia os problemas de postura do paciente, e assim, analisa quais exercícios de RPG podem diminuir o problema ou até extingui-lo.

Assim, o paciente passará por sessões que serão realizadas semanalmente, com duração de cerca de 1 hora por sessão.

Com isso, os movimentos farão com que os músculos sejam trabalhados de maneira lenta e gradativa, permitindo que haja uma verdadeira reeducação postural.

Desse modo, a RPG serve para diminuir lesões e dores, além de trazer mais qualidade de vida e bem-estar com a reeducação postural do paciente.

Lembrando que o tratamento considera questões singulares de cada pessoa, para assim melhor atender e criar um plano de tratamento que verdadeiramente auxilie o paciente.

Quais são os benefícios do exercício de RPG?

Entendido o que é RPG e para que serve, vamos agora explorar todos os benefícios que este exercício pode promover para a saúde:

Conscientização do próprio corpo

A prática de RPG cria uma melhor consciência sobre o próprio corpo. A pessoa que pratica RPG saberá compreender melhor os efeitos dos seus movimentos, e poderá ter uma visão mais aprofundada dos impactos que isso pode ocasionar em sua saúde.

A prática também promove uma redução ou extinção de problemas como dores nas costas. Afinal, o sujeito estará mais atento aos seus movimentos, garantindo que a má postura não faça mais parte da sua rotina.

Corrige a posição dos joelhos

Muitas vezes a posição dos joelhos pode estar desalinhada por conta de uma má postura. Com RPG este problema também pode ser resolvido.

Diminuir dores no pescoço

Você sabia que o torcicolo também pode estar associado com a sua má postura? Pois é! Com a conscientização do seu próprio corpo você pode diminuir este incômodo.

Combate dor de cabeça tensional

Às vezes, a dor de cabeça que você tanto sente tem mais a ver com as tensões musculares do que com outros problemas. Com RPG você poderá perceber uma melhora neste sentido.

Melhora a capacidade de respiração

Respirar melhor é essencial para o equilíbrio de nossa saúde e uma boa oxigenação do cérebro. Com esta prática você poderá desfrutar destes resultados.

RPG: Benefícios pra toda a vida

Acima citamos alguns dos benefícios da RPG, mas saiba que as vantagens vão muito além disso!

Se você procura uma vida com menos dores no corpo, mais disposição, melhor postura e muito mais saúde, pratique RPG e veja os resultados! Depois conta pra gente a sua experiência, combinado?