O que é pluralismo? Definição e exemplos

A filosofia política do pluralismo sugere que realmente podemos e devemos “todos simplesmente se dar bem”.

Reconhecido pela primeira vez como um elemento essencial da democracia pelos filósofos da Grécia Antiga, o pluralismo permite e até incentiva uma diversidade de opiniões políticas e de participação.

Neste artigo você pode entender melhor como funciona esse conceito.

Principais características do pluralismo

O pluralismo é uma filosofia política que sustenta que pessoas de diferentes crenças, experiências e estilos de vida podem coexistir na mesma sociedade e participar igualmente do processo político.

Esse conceito pressupõe que sua prática levará os tomadores de decisão a negociar soluções que contribuam para o “bem comum” de toda a sociedade.

A saber, o pluralismo reconhece que, em alguns casos, a aceitação e integração de grupos minoritários deve ser alcançada e protegida por legislação, como leis de direitos civis.

A teoria e a mecânica do pluralismo também são aplicadas nas áreas da cultura e da religião.

Definição

No governo, a filosofia política do pluralismo prevê que pessoas com diferentes interesses, crenças e estilos de vida coexistirão pacificamente e terão permissão para participar do processo de governo.

Os pluralistas reconhecem que vários grupos de interesses concorrentes terão permissão para compartilhar o poder. Nesse sentido, pode ser considerado um elemento-chave da democracia.

Talvez o exemplo mais extremo de pluralismo se encontre em uma democracia pura, onde cada indivíduo tem permissão para votar em todas as leis e até mesmo em decisões judiciais.

O argumento a favor do pluralismo político moderno se encontra até a Inglaterra do início do século 20. Isto é, quando escritores políticos e econômicos progressistas objetaram ao que consideravam a tendência crescente dos indivíduos de se isolarem uns dos outros pelos efeitos do capitalismo desenfreado.

Eles argumentaram que o pluralismo, por meio de sua descentralização econômica e administrativa, poderia superar os aspectos negativos da sociedade industrializada moderna.

Em outras áreas da sociedade

Junto com a política e o governo, a aceitação da diversidade pelo pluralismo também acontece em outras áreas da sociedade, mais notadamente na cultura e na religião.

Até certo ponto, tanto o pluralismo cultural quanto o religioso se baseiam no mesmo conceito ético ou moral, a teoria de que, embora vários valores diversos possam estar para sempre em conflito uns com os outros, todos eles permanecem igualmente corretos.

Pluralismo cultural

O pluralismo cultural descreve uma condição na qual os grupos minoritários participam plenamente em todas as áreas da sociedade dominante. Mas isso enquanto mantêm suas identidades culturais únicas.

Em uma sociedade culturalmente pluralista, grupos diferentes são tolerantes uns com os outros e coexistem sem grandes conflitos, enquanto os grupos minoritários são encorajados a manter seus costumes ancestrais.

No mundo real, o pluralismo cultural pode ter sucesso apenas se as tradições e práticas dos grupos minoritários forem aceitas pela sociedade majoritária. Há diversos casos espalhados pelo mundo de sociedade que precisam seguir regras vigentes,