o que esperar de Tévez contra o Santos

O nome de Carlitos Tévez está intimamente ligado ao Boca Juniors. O camisa 10 é uma das armas da equipe argentina contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em La Bombonera, pelo primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Mas o que esperar do atacante, que está perto de completar 37 anos?

O duelo entre Boca x Santos, dois dos maiores clubes do planeta, terá transmissão ao vivo e exclusiva da Fox Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

No último sábado, no empate por 2 a 2 contra o River Plate, Tévez ficou no banco de reservas, poupado pelo técnico Miguel Ángel Russo. Entrou aos 12min da segunda etapa, na vaga de Mauro Zárate, e foi fundamental: após linda jogada individual, deu assistência para Sebastián Villa marcar aos 40min, decretando o placar final.

“Pedi para o Russo para jogar. Tenho a possibilidade de falar, de dizer a ele o que sinto. Não ser uma cabeça dura e saber que, taticamente, como havíamos criado, tudo bem. O Bianchi [Carlos Bianchi, lendário técnico do Boca], quando eu tinha 20 anos, me deixou no banco na semi contra o River pelo mesmo motivo. Ele me disse ‘jogue os últimos 30 minutos e faça a diferença’”, afirmou o jogador depois do Superclássico.

Tévez, que fará 37 anos em 5 de fevereiro, disputou nove das 10 partidas do Boca na atual edição da Libertadores, sendo substituído em seis oportunidades. Só ficou fora da estreia, o empate por 1 a 1 contra o Caracas, fora de casa. Marcou três gols até o momento, sendo dois contra o mesmo Caracas na primeira fase.

A última vez que Tévez foi às redes foi contra o Inter, no Beira-Rio, na vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. O duelo foi em 3 de dezembro, ou seja, há um mês o atacante não marca na competição.