O que fazer para garanti-la?

Manter a saúde mental no ano novo tem sido o objetivo de muita gente, em todo o mundo. Afinal, 2020 nos deixou marcas intensas que precisam ser trabalhadas para, gradativamente, serem cicatrizadas.

Pensando nisso, fizemos este conteúdo para lhe ajudar a lidar com este momento de mudanças e novos significados. Acompanhe abaixo:

O que fazer para garantir a saúde mental no ano novo?

Na realidade, é preciso que você reconheça que não há uma receita pronta de “como manter a saúde mental no ano novo”. Porém, algumas reflexões podem ser válidas para lidar com todas as dores, angústias e anseios que nos assolam desde o ano passado. Continue lendo e entenda.

Saúde mental no ano novo: Reconheça que as coisas estão diferentes

Sim, pode parecer uma colocação óbvia, mas ela é muito importante. Sabe aquela expressão que diz “aceita que dói menos”? Pois é.

Essa frase, apesar de ser extremamente agressiva, tem um fundo de verdade. Isso porque quando paramos de tentar negar o inegável, acabamos abrindo a mente para novas possibilidades que podem ser seguidas diante de um novo mundo.

Por isso, reconhecer as mudanças no contexto de vida e trabalho é “aceitar” as coisas como elas estão caminhando, para assim pegar carona de uma forma que impacte menos a sua saúde mental.

Tentar negar a situação é tampar o sol com a peneira, e permitir que as angústias permaneçam escondidas dentro de nós.

Saiba escutar e falar sobre suas angústias e medos

Seguindo o raciocínio acima, reconhecer que as coisas mudaram é permitir escutar a nós mesmos.

Muitas vezes acabamos tentando “engolir o choro” ou os desapontamentos com a nova realidade, acreditando que isso impedirá o sofrimento.

Porém, nos esquecemos de que ao praticarmos este tipo de atitude, estaremos escondendo nossos medos e angústias que, mais tarde, poderão aparecer em nosso corpo, em forma de psicossomatização.

Por isso, não se reprima e permita-se mais!

Planos e estratégias que respeitem o seu tempo

Cuidado com o “passo maior do que a perna”. Sabemos que o ano de 2020 pode ter estagnado muita coisa, mas isso de longe significa que você deva tentar dar saltos esdrúxulos da noite para o dia.

Por isso, faça planos coerentes com a sua realidade, e que não criem uma pressão pautada em ansiedade ou estresse, além de que devem ser mensuráveis e realizáveis.

Cuidado com o excesso de notícias negativas

Muita coisa aconteceu nos últimos meses, porém, se você quer manter a saúde mental no ano novo, cuidado com o excesso de informação negativa.

É claro que não estamos dizendo para você simplesmente se isolar de tudo que está acontecendo no mundo, mas sim, que você crie um filtro e que não exagere na quantidade de conteúdo consumido.

Pratique o autocuidado e mantenha a saúde mental no ano novo

O autocuidado é uma prova de amor a si mesmo, e você deve praticar com recorrência para garantir bem-estar físico mental.

Isso inclui um banho relaxante, uma leitura enriquecedora, a prática de um esporte e até mesmo a conclusão de um curso.

Eleve a sua autoestima e trabalhe-a com as armas que você tem hoje. Sempre prezando pelo seu tempo e o seu desenvolvimento.

Tudo bem não estar tudo bem!

Por fim, a dica mais importante de saúde mental para o ano novo: lembre-se que tudo bem não estar tudo bem!

Nem sempre estaremos empolgados, produtivos e radiantes, e isso é muito normal! Saiba respeitar seus limites e medos, além de não forçar a barra quando não estiver tudo bem.

Afinal, nunca se esqueça que a felicidade só existe porque conseguimos contrastá-la com as tristezas. 😉