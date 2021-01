O que muda (ou não) no combate à pandemia com a nova variante do Coronavírus no Brasil

Com a nova variante de Coronavírus é preciso fortalecer o combate à pandemia. Assim, precisa-se de novas e mais rigorosas medidas para ter um resultado positivo.

O Brasil teve os primeiros casos confirmados da nova doença. Dessa forma, a cepa detectada no Reino Unido já circula por mais de 30 países.

Dois casos brasileiros foram identificados pela Dasa. Por fim, informaram à descoberta a vigilância sanitária e ao Instituto Adolfo Lutz. Entenda no artigo as mudanças ocorridas no país.

A nova variante do Covid-19

Devido a nova cepa, o combate à pandemia precisou ser reforçado. Em resumo, a versão chamou à atenção por apresentar 17 mutações de genes. Outro ponto é a sua rápida disseminação pelo mundo.

Em Londres, no começo de dezembro, 60% dos casos de Coronavírus eram da nova mutação. Dessa forma, os especialistas aumentaram os cuidados com a mudança.

O que muda no combate à pandemia

A preocupação com os diagnósticos é maior. Afinal, por estar mais transmissíveis, é necessário que o vírus seja encontrado rapidamente. Além disso, há a possibilidade dos testes falharem.

Ainda sobre o combate à pandemia, outro ponto de atenção é quando acontece a reinfecção. Ou seja, é possível uma pessoa pegar novamente o Coronavírus.

Dessa forma, diferente do que imaginava-se, os pacientes não possuem imunidade após a contaminação. Por isso, é importante manter-se os cuidados.

Vacinação no Brasil

Um dos pontos mais esperados no combate à pandemia é a vacinação. Porém, ainda não há uma previsão de quando começará no Brasil. Sendo assim, a população segue aguardando.

Muitas vacinas ainda estão sendo testadas. Por isso levantam dúvidas sobre sua qualidade. Sendo assim, se trazem resultados positivos ou não.

Há vários pesquisadores estudando e realizando testes para que as vacinas sejam concluídas. Dessa forma, as campanhas de imunização serão iniciadas em todos os locais.

Melhor forma de combate à pandemia

Não há melhor forma de combate do que seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, use máscara e evite sair de casa sem necessidade. Também mantenha as mãos limpas e utilize álcool gel.

Respeitar o isolamento é necessário para que não aumentem os casos. Dessa forma, se todos fizerem sua parte, os casos poderão diminuir.

Por fim, em 2020 mais de 195 mil mortes aconteceram no país. Ou seja, se o país não controlar a pandemia, há chances desse ano o resultado ser ainda pior.

O próximo passo de combate é o início da vacinação em todo o país. Assim, espera-se que diminua a contaminação.