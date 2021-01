Compreender o que provoca o aparecimento cálculos renais é a melhor forma de prevenir o problema. Pois desse modo você poderá saber exatamente quais medidas tomar para que não haja o acúmulo de cristais no seu rim.

Para isso, acompanhe o nosso artigo de hoje e fique por dentro!

O que provoca o aparecimento de cálculos renais?

Abaixo listamos tudo que pode provocar o aparecimento de cálculos renais:

Se você não tem o hábito de consumir muito líquido ao longo do dia, especialmente a água, as chances de desenvolver cálculos renais são muito maiores.

Além da água, bebidas cítricas também prometem proteger mais os nossos rins.

Uma dieta rica em sódio, com um consumo exagerado de alimentos industrializados, pode elevar as chances de desenvolvimento de cálculos renais.

Isso porque o sódio favorece a formação das “pedrinhas”.

Doenças no sistema digestivo

Alguns tipos de doenças no sistema digestivo, como inflamação gastrointestinal e diarreia crônica, podem aumentar as chances de elevar a formação de substâncias que formam os cristais.

Além disso, cirurgias gastrointestinais podem causar o mesmo efeito.

Pessoas que têm casos de pedra nos rins na família tem maior propensão para o desenvolvimento do problema. Justamente por conta disso que se você possui familiares que passam por isso, você deve dar ainda mais atenção aos cuidados e à prevenção.

Estar acima do peso também pode ser a porta de entrada para o desenvolvimento das pedras nos rins. Portanto, cuidado com o sedentarismo e com a sua alimentação!

Proteína animal em excesso

Especialmente no caso de pessoas que buscam o crescimento de massa magra, o excesso de proteína animal pode fazer parte da rotina.

Entretanto, se consumido sem acompanhamento nutricional e com pouca ingestão de água, é possível que este consumo seja mais um da lista do que provoca o aparecimento de cálculos renais.

Como evitar os cálculos renais?

Entendido o que pode provocar o aparecimento dos cálculos renais, vamos agora às medidas que podem auxiliar na prevenção do problema: