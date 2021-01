O que sabemos sobre Godzilla vs. Kong: curiosidades e teorias

Depois de o remake de Godzilla pelas mãos da Legendary, os fãs do MonsterVerse esperam pela luta entre o Rei dos Monstros e King Kong. A batalha, apresentada pela primeira vez em 1963 nos cinemas, retorna em proporções ainda maiores. No último domingo (24), o estúdio divulgou o primeiro trailer de Godzilla vs. Kong e quem esperava por uma batalha de titãs, não deve se decepcionar.

O novo filme tem estreia marcada no Brasil para o dia 25 de março, mesma data dos principais mercados internacionais. Nos Estados Unidos, o longa chegará simultaneamente aos cinemas e ao catálogo do HBO Max no dia 31 de março. O elenco conta com Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Shun Oguri e Demián Bichir. Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: Rei dos Monstros) assinam o roteiro, a partir da história criada por Terry Rossio (da franquia Piratas do Caribe), Patrick McKay (que está trabalhando na série de O Senhor dos Anéis) e J. D. Payne (Star Trek: Sem Fronteiras). Adam Wingard (Death Note) é o diretor do filme.

Mas existem algumas informações não tão óbvias no material de divulgação, que podem sugerir outras ameaças e prometem uma batalha ainda mais grandiosa. Abaixo nós iremos apresentar tudo o que o trailer sugere — e que não está muito explícito — além de lembrar outros detalhes dos filmes anteriores.

Mechagodzilla

Logo no começo do trailer, é possível ver uma cena muito curta e caótica de pessoas correndo para se proteger, provavelmente em uma estação de metro. Do lado de fora, além da destruição, uma criatura gigante pode ser vista no meio da poeira. A imagem não possui definição para saber o que é aquilo, mas é muito provável que seja o Mechagodzilla.

Mechagodzilla destruindo uma cidade?Fonte: Warner/Divulgação

O monstro robô gigantesco tem duas origens no cinema. Na primeira, do filme Godzilla vs Mechagodzilla, de 1974, era uma arma projetada por uma raça de invasores alienígenas conhecida como Simians. Eles criaram o Mechagodzilla para destruir a humanidade e, para disfarçar a criatura, o cobriram com uma camada de escamas, para que ele se parecesse com o verdadeiro Godzilla.

Já na segunda versão, o Mechagodzilla foi criado pelo Centro de Contramedidas Godzilla das Nações Unidas. Ele é apresentado no filme Godzilla vs. SpaceGodzilla, de 1994, e é uma reconstrução do robô gigante do filme de 1974.

Já em Godzilla vs. Kong, ele pode ser uma mistura das duas ideias. Caso os roteiristas evitem o plot dos alienígenas, eles podem apresentar a criatura como uma defesa contra o próprio Godzilla e outros titãs, que foram vistos em Godzilla II: Rei dos Monstros. Isso faria com que o Mechagodzilla possa ser controlado em algum momento por um grupo terrorista, assim como o que foi apresentado no filme de 2019 e colocaria tanto o Godzilla quanto o Kong juntos para poder derrotá-lo.

Quem controla o robozão?Fonte: Warner/Divulgação

Outro momento do trailer que sugere um monstro robótico gigante é quando Ren Serizawa (Shun Oguri) aparece na frente de um monitor, no qual é possível ver a mensagem “carga máxima”. Atrás dessa mensagem, existe uma silhueta que poderia ser a do Mechagodzilla, sugerindo que ele estaria por trás dos ataques de alguma maneira.

Kong herói

Nos dois primeiros filmes do Godzilla, ficou estabelecido que o Rei dos Monstros não queria destruir a humanidade, mas sim defendê-la de outras ameaças. Kong foi apresentado como o guardião da Ilha da Caveira, já tendo enfrentado outros monstros anteriormente. No trailer de Godzilla vs. Kong, o macaco gigante parece ter sido capturado, não para ser apresentado como uma atração (como acontecia nos filmes anteriores), mas já com o propósito de ser usado como uma arma contra o Godzilla, que por algum motivo está atacando as pessoas.

O trailer não permite saber o que fez com que o Rei dos Monstros se voltasse contra a humanidade, nem se os ataques estão sendo causados por ele mesmo ou por um Mechagodzilla. Mas é possível saber que o Kong está ali para derrotá-lo, e tem até uma arma para usar na batalha: um machado gigante — que ele também usa para se defender dos raios do Godzilla.

Batalha de gigantes

Kong sem medo do GodzillaFonte: Warner/Divulgação

Em Kong: A Ilha da Caveira, vemos uma versão menor do primata gigante. Mas o gorilão não esticou apenas porque os produtores quiseram fazer com que ele enfrentasse o Godzilla. No filme, Kong ainda não era um adulto. O filme se passa em 1973, o que significa que ele teve quase 40 anos para crescer e atingir o tamanho que é possível ver no trailer.

Mas ele não será o único. Além do próprio Godzilla — e talvez do Mechagodzilla —, o trailer mostra que todo o planeta está sendo atacado. Além disso, é possível ver algumas criaturas voando na direção do Kong em determinado momento, o que sugere que ele vai ter um árduo trabalho para vencer essa batalha.

Por outro lado, é revelado que esta não será a primeira batalha entre as criaturas gigantes e que Kong não se curva a ninguém. Junto com isso, existe um flashback do gorila lutando contra um Warbat (os monstros que aparecem em Kong: A Ilha da Caveira). Ou seja, Kong já tem experiência nas batalhas. Coloque um machado gigante na sua mão, e talvez ele tenha alguma chance de derrotar o Godzilla.