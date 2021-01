O que você sabe sobre as Formações Vegetais? (ENEM)

As Formações Vegetais do Mundo: com certeza vai cair no ENEM!

As Formações Vegetais se inserem em um dos assuntos mais cobrados pela prova do ENEM, especialmente na área de geografia. As questões normalmente são acompanhadas por mapas e textos.

Esse assunto possui uma série de características e, devido a isso, muitos alunos encontram dificuldades para responder as questões que o abordam.

E é por isso que o artigo de hoje vai trazer um resumo sobre as Formações Vegetais de todo o mundo de uma forma simplificada, para que você possa se sair bem nas questões de geografia do ENEM!

Floresta Temperada

Floresta Caducifólia(Decídua);

Grande Biodiversidade;

Presença de arbustos, herbáceas e musgos.

Floresta Boreal (Taiga)

Os países que possuem esse tipo de vegetação são Estados Unidos, Europa, Ásia e no Sul do Chile, todos com climas temperados.

Floresta de Coníferas;

Homogênea;

Perenifólia;

Aciculifoliada.

Tundra

Essa vegetação está presente no extremo norte do continente americano, europeu e asiático e a sua particularidade é se desenvolve em áreas de clima frio e polar.

Vegetação rasteira, encontrada nas regiões mais frias do planeta;

Faixa de transição entre a Taiga e as Calotas polares;

Vegetação composta por musgos, líquens, arbustos anões e gramíneas.

Solo de permafrost.

Estepes

As Estepes podem ser encontradas na América do Norte, Ásia e América do Sul.

Campos temperados;

Faixas de transição entre climas temperados e áridos/semiáridos;

Vegetação predominantemente composta por herbáceas e gramíneas.

Similar à Pradaria.

Mata Esclerófila

Vegetação Mediterrânea;

Adaptada a verões quentes e secos e invernos frios e com maiores índices pluviométricos.

Vegetação arbustiva baixa(Maquis e Garrigues).

Mangues

Ocorrem em áreas de costas alagadas em regiões tropicais/subtropicais;

Águas salobras invadem o solo e formam um ecossistema especial;

Raízes Aéreas;

Vegetação de Altitude