‘O Santos é favorito contra o Boca Juniors’, diz Casagrande

O comentarista Walter Casagrande disse que o Santos é favorito no duelo contra o Boca Juniors, pelas semifinais da Libertadores. Para Casão, o time de Cuca aprendeu a jogar o mata-mata fazendo bons resultados na casa do adversário e decidindo na Vila Belmiro, o que será um diferencial no confronto pela vaga na final.

>> Veja a tabela da Libertadores

– O Santos é favorito contra o Boca. Eu joguei vários mata-mata e sei da importância de decidir em casa. E esse time do Santos aprendeu esse modelo contra LDU e Grêmio, fazendo bons resultados fora. Além disso, o Boca não tem a torcida, que faz muita diferença na Bombonera. Então, decidindo em casa, o Santos tem mais chance de passar – avaliou Casão durante o programa “Globo Esporte” desta tarde.

O Santos visita o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 19h15, na La Bombonera, pela partida de ida das semifinais da Libertadores. Na noite desta terça-feira, também na Argentina, o Palmeiras encara o River Plate, às 21h30, em Avellaneda. Os confrontos de volta são na semana que vem.