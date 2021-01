Xuxa Meneghel participou do Encontro desta terça-feira (26) e aproveitou para divulgar o documentário que fará em parceria com o Globoplay. A apresentadora ainda puxou o saco da Globo e afirmou que o projeto não poderia ser realizado em outra casa. “Tenho certeza que vai ser o trabalho da minha vida”, disse a ex-Record.

Durante a entrevista, Fátima Bernardes questionou se a loira tinha planos de voltar à TV em breve. A mãe de Sasha não renovou o contrato com a Record e deixou a emissora após cinco anos.

“Eu tenho um projeto pra fazer um documentário, que vai sair pelo Globoplay junto com a Endemol. Esse documentário tinha que ter a mão, obviamente, do Globoplay. São 29 anos que eu vivi aqui. Não tem como fazer em outro lugar”, declarou a artista.

“O meu diretor, ainda não posso falar o nome, mas posso dizer que eu amo de paixão esse cara. Tenho certeza que vai ser o trabalho da minha vida, porque ele vai fazer com que isso aconteça”, completou ela.

Fátima ressaltou que a convidada vai atuar bastante na produção do documentário. “A gente vai ter que fazer. Na verdade, ia ser o último voo da nave, mas agora não podendo fazer show… Então não tem como a nave subir nem descer pra fazer show por aí. A gente ia fazer um na Argentina e alguns aqui no Brasil, e gravar isso, mas não tem como fazer”, lamentou a loira.

Em seguida, Xuxa contou que ainda tem o projeto de um filme, intitulado Rainha, e de um seriado.

“Mas televisão, apesar de muita gente já ter falado isso que eu deveria fazer, eu acho que a televisão tem um tempo. As pessoas meio que enchem o saco de ficar olhando sempre a mesma cara. Eu acho que eu tô muito tempo na televisão, acho que tem que dar chance pras pessoas jovens, novas, que tão começando, tão querendo falar o que as pessoas querem ouvir”, discursou.

“Eu não sei se as pessoas querem ouvir as mesmas coisas que eu tenho pra dizer, ou a minha voz, minha cara. Talvez, como você mesmo disse, a gente nunca vai dizer nunca. Eu não vou dizer ‘não, não quero nunca mais isso’. Mas é difícil eu me ver agora…”, afirmou a namorada de Junno Andrade.

“Eu acho que a internet tá muito forte, os jovens tão muito fortes. O que eles querem ouvir, não sei se é o que eu quero falar. Eu sou uma pessoa polêmica, não sou muito politicamente correta, de falar as coisas que as pessoas querem”, concluiu ela.

Além disso, Xuxa também divulgou o livro Betinho – O Amor em Forma de Criança e recebeu uma homenagem de Luiza Brunet no TBT do Encontro.

Veja um trecho da entrevista: