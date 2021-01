Obras cinematográficas que abordam a relação entre sociedade e tecnologia

Os filmes são ótimos meios de despertar a reflexão e as emoções. Por meio das obras cinematográficas podemos debater os dilemas da sociedade e construir novas perspectivas para o presente e para o futuro. Além disso, os filmes geram entretenimento ao mesmo tempo que auxiliam na formação do repertório intelectual.

Nesse sentido, veja abaixo algumas obras cinematográficas que questionam a relação entre ser humano e tecnologia de modo pertinente.

HER, de 2014

O personagem Theodore conduz o telespectador por uma história de amor emocionante. Após passar por um divorcio turbulento, ele decide interagir com uma inteligência artificial que acaba se tornando sua companheira. Com o passar do tempo, ele se apaixona pela assistente virtual e desenvolve um relacionamento com a voz do programa. Este filme já ganhou o Oscar e é uma boa dica para quem gosta de romances.

Ex-Machina: Instinto Artificial, de 2014

O filme faz um questionamento relevante sobre da segurança na relação entre homem e máquina. Até que ponto se pode confiar na inteligência artificial? Essa é a pergunta que fica para o telespectador. Assim, a narrativa retrata a história do programador Caleb, que tem a oportunidade de testar uma nova tecnologia. No entanto, as habilidades da robô se desenvolvem ao ponto dela se tornar indistinta de um ser humano real.

Rede de Ódio, de 2020

Por fim, apresentamos um filme lançado recentemente e que é uma obra do gênero thriller. Nesse sentido, Rede de Ódio traz uma proposta assustadora e inquietante. De origem polonesa, a história aborda a vida de um jovem estudante recém expulso da universidade, Tomaz Giemsa. Desse modo, por dificuldades e ressentimentos, ele embarca numa trama cheia de mentiras para destruir os concorrentes da empresa para a qual trabalha.

