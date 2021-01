Oceano Atlântico está se expandindo gradativamente, diz estudo

Ainda em 2016, um time de cientistas do Reino Unido e Itália distribuiu 39 sismógrafos ao longo do Oceano Atlântico a fim de estudar o movimento de suas placas tectônicas. Inicialmente, eles não esperavam resultados extraordinários, contudo, os dispositivos revelaram dados surpreendentes após os 5 anos de espera.

Ao que parece, o Oceano Atlântico está se expandindo gradativamente ao longo dos anos, graças à atividade sísmica do manto de magma no Dorsal do Atlântico Norte. O forte tectonismo presente no local está movimento grandes volumes de massa, de forma análoga ao modo que as ilhas vulcânicas — como o Havaí e Islândia — são criadas, porém, sem atingir a superfície do solo marítimo.

Localização dos sismógrafos no Oceano Atlântico. (Fonte: PI-LAB, Gizmodo / Reprodução)Fonte: PI-LAB, Gizmodo

O consenso científico, anterior ao estudo, apontava que as placas tectônicas no Oceano Atlântico eram menos ativas, contudo, os dados revelaram que há registros muito mais frequentes do que o esperado para a atividade do tectonismo local. Apesar de intrigante, o estudo ainda está nas etapas iniciais e precisará de mais análises de dados para melhor compreender o fenômeno.