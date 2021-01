Odegaard acerta com Arsenal após ser ‘esquecido’ por Zidane no Real e vestirá camisa que era de Özil

Agora é oficial: Martin Odegaard é jogador do Arsenal. Pelo menos até o final desta temporada. O clube de Londres anunciou nesta quarta-feira (27) a chegada do meia, que foi cedido pelo Real Madrid aos Gunners.

O jogador vestirá a camisa 11, vaga desde a saída do alemão Mesut Özil.

Sem espaço com Zinedine Zidane no elenco merengue, o norueguês comunicou seu desejo de ser novamente negociado para voltar a ter ritmo de jogo. Um retorno para a Real Sociedad esteve perto de acontecer, mas um entrave na negociação fez com que o clube inglês surgisse com força para ter o meia.

“Para mim sempre foi um sonho jogar na Premier League e sempre gostei da forma como o Arsenal jogava. É um sonho se tornando realidade de várias maneiras”, disse o meia, revelando um ídolo nos Gunners.

“Há muitos jogadores do Arsenal que admirava. O Fabregas sempre foi um dos meus ídolos. A maneira como controlava o jogo, como ditava o ritmo, a sua capacidade de dar assistências e também de marcar os gols. Tentei aprender o máximo possível enquanto crescia assistindo ele”.

Já em Londres para se juntar ao elenco do Arsenal, Odegaard revelou que recebeu a ligação de Mikel Arteta antes de aceitar a transferência para o clube. Segundo o meia, o contato com o treinador pesou para sua decisão.

“Falei com Arteta antes de vir aqui. Isso foi muito importante para mim, e ele parece um treinador de elite. Gostei das suas ideias, da forma como vê o futebol. Me deu uma ótima impressão e isso foi importante. Ele foi crucial”.

O meia de 22 anos impressionou em seu empréstimo à Real Sociedad na temporada passada, com sete gols e com nove assistências, e suas atuações forçaram o Madrid a interromper seu empréstimo de dois anos, solicitando seu retorno imediato ao elenco merengue, principalmente diante da impossibilidade de efetuar contratações devido à conjuntura econômica deixada pelo COVID-19.

Desde que retornou ao elenco, no entanto, Odegaard disputou apenas sete jogos no Campeonato Espanhol e dois na Uefa Champions League, e decidiu sair novamente para evitar que a sua evolução na carreira fosse interrompida.