Oeste surpreende Figueirense e mantém vivo o sonho pela permanência

Jogando no Estádio dos Amaros, neste sábado, a equipe do Oeste surpreendeu o Figueirense e iniciou o ano com vitória por 2 a 1. As duas equipes lutam contra o rebaixamento – o Rubrão ainda na lanterna e o Figueirense em 16º colocado.

O Rubrão saiu na frente pressionando a saída de bola e, aos 18 minutos, Pedrinho acertou uma bomba para abrir o placar. Mais tarde, aos 30, Bruno Alves aproveitou a sobra para ampliar.

O Figueirense respondeu somente na segunda etapa, com Lucas Barcelos. O atacante aproveitou o rebote em cruzamento e acertou o travessão – a bola chorou, mas morreu no fundo da rede.

A vitória mantém o Oeste matematicamente vivo na luta pela permanência e soma 23 pontos na lanterna. O Figueirense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, mas pode cair na tabela no decorrer da rodada.