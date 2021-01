Olympique de Marseille tem jogo suspenso após torcedores tentarem invadir CT do clube; desafeto de Neymar é agredido e roubado

Situação nem um pouco tranquila no Olympique de Marseille. Em má fase na temporada, o clube francês viveu um verdadeiro caos neste sábado (30), após um grupo de torcedores – representando os Ultras – tentar invadir o CT do clube. Resultado: além de a Liga Francesa anunciar o adiamento da partida contra o Rennes, ainda sobrou para o zagueiro Álvaro González, que foi agredido.

Querendo a renúncia do atual presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud, os Ultras do Marseille buscaram invadir La Commanderie à força. Para isso, usaram fogos de artifício, o que acabou provocando um incêndio no local, que se iniciou pela vegetação.

Além de não terem conseguido invadir o local, os torcedores ainda agrediram o zagueiro espanhol Álvaro González, desafeto de Neymar, do PSG, no futebol francês.

O defensor tentou dialogar com os torcedores, que não quiseram saber de papo e partiram para cima do jogador. Além da agressão, González ainda teve os seus pertences roubados.

Sétimo colocado do Campeonato Francês, com 32 pontos, o Marseille vive uma verdadeira crise de resultados na temporada. A equipe do técnico André Villas-Boas vem de quatro derrotas consecutivas e o duelo contra o Rennes seria importantíssimo para um possível recuperação na Ligue 1.