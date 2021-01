Olympique de Marselha perde em casa para o Nîmes e cai muito na tabela

Em apenas três minutos, o jogador Niclas Eliasson complicou a vida do Olympique de Marselha. O Nîmes conseguiu a vitória por 2 a 1 fora de casa, e afastou ainda mais o adversário dos líderes do Campeonato Francês.

Com a derrota, o Marselha fica na sexta colocação com 32 pontos. A equipe ainda tem jogos atrasados, mas está há 8 pontos do líder Lyon. Já o Nîmes, que briga na parte de baixo da tabela, conseguiu uma vitória surpreendente e importante. O time chega à 18ª posição, e fica mais próximo de deixar a zona de rebaixamento.

Christophe Simon / AFP

Os dois gols da partida foram marcados por Eliasson, aos 10 e aos 13 minutos da segunda etapa. Mesmo com maior posse de bola, o Olympique não conseguiu chegar ao gol do adversário, e não conseguiu impedir a derrota. No finalzinho da partida, Benedetto descontou para os donos da casa.