onde estão todos os técnicos da ‘era Abramovich’ no Chelsea?

Com Frank Lampard balançando no comando da equipe, o Chelsea caminha para trocar de treinador mais uma vez. Ao todo, 12 técnicos passaram pelo clube desde a compra de Roman Abramovich, em 2003.

A enorme lista conta com o brasileiro Luiz Felipe Scolari, o estrelado José Mourinho e o espanhol Rafael Benítez, marcado pelo vice no Mundial de Clubes na disputa com o Corinthians.

O primeiro a receber uma chance no ‘novo Chelsea’ foi Claudio Ranieri. Ele ficou de setembro de 2003 até maio de 2004, com um percentual de 61%. No entanto, a passagem do italiano não teve nenhum título.

A segunda escolha foi José Mourinho. Na primeira passagem pelo time londrino, o Special One ficou um longo período: de junho de 2004 até setembro de 2007. Foram dois títulos de Premier league, duas canecos da Copa da Liga e uma FA CUP no currículo.

Com a saída do português para a Inter de Mião, Avram Grant assumiu o time do Chelsea. Ficou de setembro de 2007 até maio de 2008, mas não conseguiu títulos.

Primeiro treinador campeão de uma Copa do Mundo a treinar uma equipe na Premier League, Luiz Felipe Scolari não teve sucesso no Chelsea. Ficou no clube de julho de 2008 até fevereiro de 2009 e não deixou saudades. Com um começo de temporada ruim, acabou sendo demitido seis meses depois de assumir. Para terminar a temporada, a diretoria escolheu Guus Hiddink para treinar o clube de fevereiro e maio de 2009.

Na temporada 2009/10, o escolhido foi Carlo Ancelotti. A passagem do italiano foi de junho de 2009 até maio de 2011. No currículo, uma conquista de Premier League e um troféu da FA Cup. Ele teve um aproveitamento de 61%.

Sendo comparado a José Mourinho, Andrés Villas-Boas chegou ao clube em junho de 2011, mas passou longe do desempenho do compatriota. Saiu em março de 2012 com um aproveitamento de 48%. Roberto Di Matteo entrou em seu lugar e fez história: levou o Chelsea ao inédito título da Champions League sobre o Bayern de Munique. Di Matteo também foi campeão da FA CUP e ficou no clube até novembro de 2012.

Para a disputa do Mundial de Clubes, o Chelsea escolheu Rafael Benítez para comandar a equipe. E o espanhol acabou surpreendido pelo Corinthians e foi derrotado na decisão. Vitória os brasileiros por 1 a 0, com o gol marcado por Paolo Guerrero.

Em junho de 2013, José Mourinho retornou ao clube em que fez história. Na segunda passagem, ficou até dezembro de 2015 e conquistou uma Premier League no retorno ao Stamford Brigde. Guus Hiddink pegou a equipe e comandou até maio de 2016, sem conquistar títulos.

Para a temporada 2016/17, o escolhido de Abramovich foi Antonio Conte. O italiano permaneceu até julho de 2018 e levou dois títulos: uma Premier League e uma FA Cup.

Em julho de 2018, o Chelsea decidiu apostar em mais um italiano. O nome da vez foi Maurizio Sarri, que conseguiu faturar a Europa League diante do Arsenal com uma vitória por 4 a 1 na decisão.

A última opção de Abramovich foi o ídolo Frank Lampard. Depois de uma temporada no Derby County, a lenda londrina assumiu o Chelsea. Sem títulos, ele conseguiu a quarta posição da última Premier League. Na atual temporada, classificou a equipe para as oitavas da Champions League, mas amarga um nono lugar na Premier League. Por conta disso, balança no cargo e pode não completar a temporada.