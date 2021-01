One Night in Miami: assista ao trailer do filme de Regina King

Tudo indica que vem aí um forte concorrente ao Oscar. One Night in Miami, drama dirigido por Regina King (Watchmen), teve o seu primeiro trailer liberado. Com sua estreia no Festival de Veneza em 2020, o drama se tornou o primeiro filme dirigido por uma mulher afro-americana a entrar no festival.

O enredo do filme conta com uma história repleta de figuras poderosas. Com um relato fictício, One Night in Miami é baseado em uma noite histórica de 1964 em que quatro ícones negros dos esportes, música e ativismo se reuniram. Confira o trailer:

Quando o boxeador Cassius Clay, futuro Muhammad Ali (Eli Goree, de Riverdale), vence o campeão peso-pesado Sonny Liston, ele decide comemorar com seus amigos: o ativista Malcolm X (Kingsley Ben-Adir, de Peaky Blinders), o cantor Sam Cooke (Leslie Odom Jr., de Hamilton) e o jogador de futebol americano Jim Brown (Aldis Hodge, de Estrelas Além do Tempo). As conversas dos quatro amigos perpassam pelos movimentos dos direitos civis e a injustiça racial da sociedade da época.

A diretora Regina King já é veterana em premiações pela sua atuação: ela ganhou o Oscar por Se a Rua Beale Falasse como Melhor Atriz Coadjuvante, além do Emmy como Melhor Atriz por Watchmen.

Agora ela está fortemente cotada como candidata ao prêmio de Melhor Direção no Oscar, o que poderia torná-la a primeira mulher negra a concorrer nessa categoria. Além disso, os quatro protagonistas também estão cotados para alguma indicação.

Adquirido pela Amazon Studios, o filme foi lançado em poucos cinemas em dezembro e vai estrear mundialmente no dia 15 de janeiro no streaming Prime Video.