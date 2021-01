Ônibus do Santos é apedrejado após semifinal contra o Boca Juniors

O ônibus do Santos foi apedrejado na Argentina. Após o empate em 0 a 0 com o Boca Juniors no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores, o elenco voltava para o hotel quando foi alvejado por torcedores argentinos.

Estilhaços de vidro poderiam ter ferido a delegação alvinegra. O Peixe lamentou o fato por meio das suas redes sociais e em uma nota emitida para a imprensa.

– O ônibus do Santos FC foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista. Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente. Ressaltamos que nossa visão é que futebol é entretenimento e o Santos FC quer representar a paz no futebol.

O meio-campista Sandry comentou o ataque em sua conta no Instagram:

– Libertadores é isso.

Já Kaio Jorge disse, por meio de sua conta no twitter, que um tijolo foi atirado no ônibus.