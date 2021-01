Ônibus do Santos é depredado após empate com o Boca Juniors em La Bombonera

O ônibus do Santos foi depredado na saída de La Bombonera após o empate em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores da América.

De acordo com relato dos jogadores, um tijolo foi arremessado no vidro do veículo. Ninguém ficou ferido.

A partida de volta será na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira.

O ônibus do Santos foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista.⁣ pic.twitter.com/6B9JbEUJok — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021

Ônibus do Santos foi atacado na Argentina. pic.twitter.com/i3b7nNtcvp — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) January 7, 2021