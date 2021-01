Open banking é seguro? O que isso muda em minha vida?

Em 2021, o Brasil implementará mais uma novidade, o open banking, já presente em diversos países. A pergunta que mais ouço sobre o assunto é: “Paulo, o que o open banking muda em minha vida?”.

Indo direto ao ponto: o open banking é muito seguro e oferece ainda mais liberdade e autonomia para quem usa serviços financeiros. Portanto, você ganha, e muito, com isso.

De biquíni na praia

Para falar um pouco mais sobre esse assunto, gosto de pensar no open banking com uma analogia simples: seu banco está de biquíni ou sunga na praia, então não dá para esconder muita coisa.

Com certeza essa visão pode assustar algumas pessoas — principalmente os bancos. Com o open banking, as letras miúdas, os asteriscos e os contratos complexos que ninguém entende ficam bem mais evidentes.

A novidade faz parte de uma ampla agenda de reformas promovida pelo Banco Central e parte de uma premissa supersimples e, de certa forma, bastante óbvia:

Os dados financeiros pertencem ao cliente e é ele quem deve decidir como devem ser usados

O banco é pago (e muito bem pago, diga-se de passagem) para tomar conta do dinheiro das pessoas e, consequentemente, de suas informações. Se o cliente deseja compartilhar o todo ou parte de seus dados, a instituição não pode criar empecilhos.

Um exemplo para ajudar a entender na prática:

Você quer fazer empréstimo e, bem informado que é, quer cotar em diversas fintechs e bancos antes de decidir qual vai contratar. A primeira coisa solicitada é o extrato bancário, pois a empresa quer saber como tem sido sua vida financeira. Por mais desconfortável que isso seja, ninguém dá crédito sem checar informações.

Para quem é bom pagador e tem um bom histórico, deveria ser supersimples, bastando compartilhar o documento.

Aí você tenta obter o extrato e descobre que seu banco libera apenas 90 dias de histórico no internet banking ou no aplicativo. E começa a luta: e-mail pra cá, ligação pra lá, e você perde os cabelos por causa da burocracia para obter, pasme, seus dados.

Então você pensa: “Ora, a informação que está no extrato é minha. Eu paguei o banco e ainda pago para que tome conta disso, não deveria ser tão complexo acessar esse tipo de informação”. E é justamente nesse contexto que o open banking vem como uma ferramenta superpoderosa para dar a liberdade e a autonomia de compartilhar suas informações quando você quiser e para quem quiser.

Isso vale para extrato bancário, contratos de empréstimo ou financiamento, informações de crédito ou outro serviço.

Você é o cliente e paga o “salário do banco”, portanto deveria decidir o que fazer com seus dados

Quando eu paro para pensar sobre isso, fico sempre com algumas reflexões:

Quanto eu pago mensalmente para empresas como Spotify e Netflix?

Quanto eu pago para meu banco de mensalidade e tarifas?

Apesar de eu pagar mais para meu banco, a qualidade do serviço é melhor ou pior?

Eu sou bem tratado quando preciso de ajuda?

Como eu me sinto quando realmente preciso dos serviços de meu banco?

Se as respostas incomodarem, darão uma boa ideia de como a competição e o open banking podem transformar sua vida para melhor. É possível também entender por que alguns bancos estão contra o open banking e inventam diversas desculpas alegando que não vai funcionar.

Acessar, excluir, compartilhar, extrair ou vender seus dados de determinado banco deveria ser tão simples quanto compartilhar esta coluna.

***

Paulo David, colunista quinzenal do TecMundo, é fundador e CEO da Grafeno, fintech que oferece contas digitais e infraestrutura de registros eletrônicos para empresas e credores, além de ser sócio do SPC Brasil na construção de infraestrutura para o mercado financeiro. Antes da Grafeno, fundou a Biva, primeira plataforma de empréstimos peer-to-peer do Brasil, adquirida pelo PagSeguro, empresa de meios de pagamentos. Foi superintendente do Sofisa Direto, a divisão digital do banco Sofisa, e atuou na equipe de Pinheiro Neto Advogados e da gestora de investimentos KPTL (ex-Inseed Investimentos). É investidor anjo em fintechs no Brasil e na Europa.