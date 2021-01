Operação integrada em Coruripe combate a criminalidade

Nesta última terça-feira (26) a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas desencadeou uma operação policial integrada em Coruripe para o combate a ações criminosas no município coruripense.

Na localidade conhecida como Macaco Molhado, no Conjunto Tércio Wanderley, as guarnições da Força tática 01 e Força Tática 02, receberam informação que indivíduos encontravam-se em atitude suspeita na região. De imediato, foi feito o cerco na localidade e os suspeitos localizados, identificado pelas iniciais J. V. M. S. e A. D. N.

Eles foram abordados e foi encontrado com eles 27 bombinhas de maconha, pronta para comercialização, além de R$53 em dinheiro trocado, sugerindo que esse valor seria obtido pela venda da droga. Foi dada a voz de prisão e conduzido os elementos para Delegacia Regional de São Miguel para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

PINDORAMA

Já no Distrito de Pindorama foi cumprido um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. R. F. S. G. Um veículo foi abordado com quatro elementos e após identifica-los foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto contra uma pessoa que estava no veículo. Diante de tal constatação, policiais conduziram o mesmo para Delegacia de Polícia, em Coruripe, para os procedimentos cabíveis.

DESMANCHE

Na Avenida Engenheiro Gute Breda, 70, Alto do Bode, também em Coruripe, policiais receberam uma denúncia de um indivíduo que utilizava sua casa para desmanche de motocicletas. De imediato, as guarnições se deslocaram ao local e na residência foi encontrado dois motores de motos, os quais não possuíam documentos a fim de constatar a sua vericidade e origem.

Após consulta pela numeração do motor, tratava-se de produto não encontrado/adulterado. O elemento R. P. S. e os materiais foram conduzidos a CISP de Coruripe para a autoridade policial adotar os procedimentos cabíveis.

TOTAL DA OPERAÇÃO

Um mandado de busca , tráfico de drogas

Um flagrante de tráfico de drogas

Uma receptação

Operação do 11º Batalhão, integrado com a Polícia Civil e participação do BPRV e PM2