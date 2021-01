Operação Interior Integrado em Penedo e Coruripe foi finalizada

Nesta última sexta-feira, 29, nas cidades de Penedo e Coruripe, foi finalizada a Operação Interior Integrado.

Esta ação policial do 11º BPM visa combater toda atuação criminosa nessas duas cidades, que infelizmente vêm sofrendo recentemente com o aumento nos índices de violência.

Nesta sexta-feira, último dia da operação integrada, foram realizadas diversas abordagens nos acessos à cidade, de modo a intensificar o policiamento preventivo e ostensivo. Como consequência imediata houve algumas autuações de infrações administrativas de trânsito.

Com objetivo primordial de buscar e transmitir a paz social para sociedade coruripense e penedense, a operação foi desencadeada pelo efetivo ordinário do 11º BPM e as FTS, comandada e orientada pelo Sr, Maj. PM Leal, o qual responde interinamente pelo Comando do 11º BPM e Coordenada pela Ten Lygia e Ten Santana.

Com informações do 11º BPM