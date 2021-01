Operário vence lanterna Oeste em casa e sobe na tabela da Série B

O Operário conquistou mais um resultado positivo no Brasileirão Série B. Nesta sexta-feira, jogando dentro de seus domínios, a equipe derrotou o lanterna Oeste por 2 a 0, pela 33ª rodada da competição. Com a vitória, o time chegou a sua terceira partida seguida sem derrota e subiu para a 10ª posição, com 45 pontos.

O Fantasma começou se impondo sobre o adversário e construiu mais chances de gol, mas foi o Oeste quem teve a principal oportunidade para abrir o placar no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Pedrinho avançou pela direita e fez cruzamento na área que acertou o travessão, quase encobrindo o goleiro Martín Rodríguez.

Na segunda etapa, o Operário continuou pressionando até conseguir sair na frente aos 14 minutos. Rafael Oller recebeu lançamento na esquerda depois de dois defensores do Oeste trombarem tentando interceptar a jogada. O atacante foi livre em direção ao gol e tocou por cobertura na saída de Caíque França, deixando os mandantes em vantagem. Os visitantes tentaram reagir nos minutos restantes, mas Pedro Ken marcou de pênalti aos 46 e selou a vitória do Fantasma.