Operário vira para cima do CRB e segue vivo na briga pelo acesso à Série A

O Operário continua na luta pelo acesso para a primeira divisão. Jogando dentro de seus domínios, a equipe derrotou o CRB nesta quinta por 3 a 2, de virada, e encostou nos líderes da Série B, ficando a um ponto do G-4 da competição.

Os visitantes abriram o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Carlos Jatobá aproveitou o rebote de uma finalização de Hyuri e bateu no canto direito para inaugurar os marcadores. No entanto, o Fantasma reagiu e empatou aos 46, quando Alex Silva pegou a sobra de um chute de Pedro Ken e mandou para as redes.

Já na segunda etapa, o CRB voltou a ficar à frente aos oito minutos, em uma bela cobrança de falta de Wesley. Só que o Operário não desistiu e conseguiu virar o confronto. Aos 23, Jean Carlo recebeu passe de Schumacher e acertou um belo chute de fora da área para empatar. Mais tarde, aos 32, Alex Silva passou para Ricardo Bueno girar sobre a marcação e bater no canto esquerdo, marcando o terceiro e selando a vitória dos mandantes.