Organizada do Atlético-MG protesta na sede do clube após mais um tropeço no Brasileiro

Uma das principais torcidas organizadas do Atlético-MG, a Galoucura, realizou protestos na sede do clube nesta segunda-feira, cobrando um melhor desempenho em campo, mencionando o alto investimento que foi feito.

O Atlético-MG investiu quase R$ 200 milhões em reforços e trouxe o badalado técnico Jorge Sampaoli. O clube era considerado um dos favoritos ao título brasileiro, porém ocupa a quarta colocação, com 54 pontos, oito atrás do líder Internacional, mas com um jogo a menos. O estopim para a ira dos torcedores foi a derrota de sábado para o Vasco, em São Januário.

Em 2020, o Galo ganhou o Campeonato Mineiro, porém não foi adiante na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Por isso, todas as fichas eram colocadas no Brasileirão para a busca de um título de expressão.

MUITO INVESTIMENTO E POUCO FUTEBOL! pic.twitter.com/ktya0yivZu — Galoucura (@tog_oficial84) January 25, 2021

A torcida também soltou uma nota em suas redes sociais, confira:

“MUITO INVESTIMENTO E POUCO FUTEBOL!

Iniciamos hoje nossos protestos perante nossa insatisfação com o péssimo desempenho do time que sonhava em ser campeão brasileiro 2020 (?)

Apoiamos em todos os momentos, o mínimo que a torcida merecia neste momento, seria a entrega total dos jogadores dentro de campo, mas não é isso que estamos vendo.

Amanhã continuaremos o protesto, em frente a cidade do Galo, concentração a partir de 16hs. O time tem previsão de saída entre 17:20 e 17:45.

Contamos com a presença de todos que estão insatisfeitos com esse atual momento!

OU JOGA POR AMOR, OU POR TERROR!”