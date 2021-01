Orgia em Haja Coração? Prima ninfomaníaca ataca Aparício e Leozinho · .

Safira (Cristina Pereira) vai chegar causando em Haja Coração. Ninfomaníaca, a prima de Teodora (Grace Gianoukas) vai querer transar com Aparício (Alexandre Borges) em troca dos seus 2% de ações do Grand Bazzar. Em guerra pela presidência, Fedora (Tatá Werneck) vai oferecer Leozinho (Gabriel Godoy) para satisfazer a “titia” na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima quarta (20), a patricinha conversará com o marido sobre a presença da parente na mansão. A essa altura, a prima de Camila (Agatha Moreira) terá oferecido uma fortuna para que a senhora venda sua parte da empresa para ela.

“Eu não sei mais o que fazer. A tia Safira não quer me vender as ações dela, os 2%. E o babo tá disposto a rifar o corpinho dele pela porcentagem”, comentará a jovem. “A gente tem que impedir isso. Também, quando é que a gente ia imaginar que a sua tia tem uma tara pelo seu pai?”, questionará o rapaz.

“Ela é tarada, é ninfo. E ele é o cara que tá mais perto… A não ser… Que você seduza ela”, vai imaginar Fedora. O malandro não gostará nadinha da sugestão da mulher. “Eu quero que você seduza ela. Aí você convence ela a assinar o documento e depois vai embora. Eu não quero que ninguém toque no seu corpinho quentinho”, explicará a sobrinha de Lucrécia (Claudia Jimenez).

Moeda de troca

Na sequência, o público verá Safira e Aparício conversando no escritório. “Eu não entendi pra que vir aqui pro escritório. Afinal de contas, no teu quarto é bem mais sugestivo”, disparará a prima de Teodora. O empresário se esquivará das investidas da ricaça e questionará o que ela quer falar com ele.

“A tua filha me fez uma proposta, sabia? Ela quer comprar os 2% das ações do Grand Bazzar e tomar a presidência. Agora, eu entendi por que me convidaram pra vir até o Brasil. Existe uma disputa familiar pelo poder que só eu posso resolver”, contará a personagem de Cristina Pereira.

Aparício é assediado por Safira

“Quanto ela te ofereceu? Eu pago o dobro, eu cubro qualquer proposta”, dirá o amado de Rebeca (Malu Mader). “Não se trata de dinheiro, eu nunca precisei disso. As minhas necessidades são outras”, vai insinuar Safira, aproximando-se do executivo.

A ricaça vai começar a passar a mão no corpo do irmão de Agilson (Marcelo Médici) e colocará o dedo dentro de um furo na calça dele. O empresário vai tentar se desvencilhar da assediadora, mas acabará com a peça rasgada.

Quem dá mais?

Bem na hora, Fedora e Leozinho entrarão no escritório e flagrarão o personagem de Alexandre Borges seminu. “Que é isso? Que pouca vergonha é essa? Vão queimar os dois no fogo do inferno”, vai se espantar a mimada. “Filha, não é nada disso que você tá pensando”, vai se defenderá o executivo.

Safira não gostará de se sentir censurada pela jovem e a afrontará. Para não se indispor com a parente, a personagem de Tatá Werneck vai baixar a guarda. “Eu só não acho que seja muito conveniente, que seja adequado você ficar trancada com o babo aqui”, minimizará a loira.

Sem graça, Aparício sairá do escritório. “Tá vendo o que você fez? Afugentou seu pai! Ele foi embora. Eu não entendo, quando você me convidou pra vir até a mansão e ficar aqui, eu achei que ia ser muito bem tratada, que iam satisfazer todos os meus desejos. Mas eu tô vendo agora que você é muito careta”, acusará a senhora.

“Careta? Magina, sou supermoderna. Eu sou uma das pessoas mais modernas e conectadas que tem. Eu sou tão moderna que vou deixar você passar amanhã o dia inteiro com o meu marido”, oferecerá Fedora. Animada, a ninfomaníaca afirmará que vai se recolher para descansar bastante e estar bem disposta para aproveitar o dia seguinte com Leozinho.

Em 2016, época da exibição original do folhetim, Cristina Pereira entrou na história a convite do autor Daniel Ortiz porque a atriz interpretou Fedora em Sassaricando (1987). Safira é um resgate da personagem original. Ela tem trejeitos exagerados, o figurino para lá de exuberante, o penteado espalhafatoso e o desejo sexual que ela não faz questão alguma de esconder.

Haja Coração é escrita por Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, trama que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar nos próximos meses. A Globo, entretanto, não confirma ainda o mês do retorno da história paralisada em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19.

