Após lutar contra anorexia e depressão, Renata Del Bianco, conhecida por ter interpretado a órfã Vivi na primeira versão de Chiquititas (1997), no SBT, hoje consegue falar publicamente sobre sua batalha pessoal. Aos 35 anos, ela admite que dialogar sobre seu transtorno é uma vitória, bem como publicar uma foto de biquíni na internet. “O dia em que me dei conta de que meu corpo é a única coisa que será minha para sempre, passei a enxergar todas as minhas marcas com o maior orgulho”, analisa.

Não é de hoje que a atriz, que atualmente trabalha como veterinária, desabafa sobre seu distúrbio alimentar. Em 2018, ela revelou que um relacionamento abusivo aos 16 anos desencadeou problemas graves em seu psicológico. Renata desenvolveu compulsão alimentar. Aos 30, foi diagnosticada com anorexia nervosa, chegando a perder 20 quilos.

O tratamento, infelizmente, não começou na adolescência, mas veio na fase adulta. “Busquei ajuda quando completei 30 anos. E não foi pelo transtorno de imagem, mas sim porque eu precisava de ajuda. O tratamento será para o resto da minha vida”, conta ela ao ..

No início do mês, a atriz e apresentadora expôs uma crítica de um internauta sobre sua imagem nas redes sociais. Apesar de falar abertamente sobre sua condição, Renata quis alertar que julgamentos sobre a aparência alheia são perigosos na web .

“Eu sou uma pessoa muito transparente. Minha vida está online desde 1997, quando a internet ainda estava começando. E, desde essa época, as pessoas se escondiam atrás de personagens perfeitos pois não sabiam lidar com as próprias questões. Isso está enraizado na nossa essência. Ninguém é perfeito! Ninguém vive uma vida perfeita! Não é saudável viver essa bolha”, adverte.

“As redes sociais se tornaram portas de entrada para a vida das pessoas. Só que o público esquece que, quando a câmera desliga, existe um ser humano cheio de problemas como qualquer um. Tendo dez ou 10 milhões de seguidores”, completa.

Renata Del Bianco no Instagram: foto de biquíni ao lado do marido, Daniel Simonini

Nas redes sociais, Renata compartilha sua rotina como veterinária e a intimidade com o marido, Daniel Simonini, e a filha Aurora, de dois anos. Extrovertida, sorridente e desbocada, ela interage diariamente com seus seguidores via Instagram. A artista gosta de relembrar os tempos de Chiquititas e tem voz ativa quando o assunto é sororidade.

Apesar disso, ela diz que comentários negativos ainda costumam aparecer em sua página. “As pessoas gostam de dar a opinião, independentemente de quem estiver lendo. É muito fácil ser quem você quiser através da tela”, desabafa.

“Já fui de ‘fingir que nunca aconteceu’. Hoje eu leio e filtro: ‘O que isso me acrescenta?’. Se a resposta for menor do que um, nem perco meu tempo de apagar. Às vezes, essa pessoa precisava disso para ser feliz. Fica feliz aí então”, rebate.

Atuando como veterinária há dez anos, Renata se prepara para voltar à função de apresentadora –ela comandou o Morning Show (2013-2015), na RedeTV!. No próximo mês, ela tirará da gaveta um projeto antigo de um programa sobre seu ofício com os animais.

“Estou de férias da televisão só neste mês. Em fevereiro começa a gravação do meu programa Plantão Vet 24 horas. Estamos produzindo um piloto do programa. Hoje em dia, as possibilidades são maiores. A princípio, o programa é para a televisão. Mas não descartamos que ele seja veiculado em alguma plataforma de streaming”, adianta.

Veja relato de Renata Del Bianco sobre a anorexia:

Confira a rotina de Renata Del Bianco como veterinária: